Це було жахливо, – Кара Делевінь згадала про побачення з хлопцем

Популярна модель та акторка Кара Делевінь ще у 2014 році припинила приховувати свою бісексуальність. Однак у спілкуванні з відомим журналістом вирішила пригадати, як колись пішла на побачення з хлопцем.

Після презентації нового серіалу "Карнівал Роу" Кара Делевінь та Орландо Блум опинились в епіцентрі світських новин. Актори залюбки відвідують прем'єрні покази і залюбки дають інтерв'ю глянцям. Так, днями Кара Делевінь була запрошеною гостею The Tonight Show з Джиммі Феллоном. Саме там зірка не тільки розповіла про новинку кіно, але й про особисте життя.

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Ведучий попросив Кару Делевінь пригадати моторошну історію з життя. Тому вона, не задумуючись, розповіла про одне з небагатьох побачень з хлопцем, який налякав акторку.

Одного разу я була на побаченні з хлопцем. Я знаю, це дивно, так? Він здавався нормальним, але раптом він сказав, що буде переслідувати мене до кінця життя. Тепер я іноді чую це вночі. Потім він сказав: "Сподіваюся, тобі подобаються трюки з вейпами". Це було жахливо,

– пригадала Кара Делевінь.

Окрім цього, акторка зізналась, що полюбляє робити зі звичайних речей незвичні. Зокрема, Кара Делевінь навчилась грати на гітарі, тримаючи її на плечі. Під час шоу вона відтворила мелодію Sweet Home Alabama, зірвавши у залі овації.

Що відомо про особисте життя Кари Делевінь?

За інформацією журналістів, акторка і модель Кара Делевінь вже місяць як одружена із зіркою серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон. Про їхній роман вперше заговорили ще на початку 2019 року, коли дівчата потрапили в об'єктив папараці. Однак офіційно вони підтвердили чутки про стосунки тільки всередині червня, з'явившись разом на церемонії народження преміями Trevor Live New York Gala.



Відомо, що у 2011 році Кара Делевінь зустрічалась із Тайроном Вудом – сином легендарного музиканта з гурту The Rolling Stones Ронні Вуда. Однак їхній роман довго не тривав, а після розриву зірка заявила про бісексуальність. Тому в мережі жартують, що Кара Делевінь розповіла в шоу про невдале побачення з Тайроном, однак цього зірка не коментує.