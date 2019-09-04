Це було жахливо, – Кара Делевінь згадала про побачення з хлопцем

554 Читать новость на русском
Кара Делевінь розповіла про невдале побачення з хлопцем
Кара Делевінь розповіла про невдале побачення з хлопцем / Instagram / @caradelevingne

Популярна модель та акторка Кара Делевінь ще у 2014 році припинила приховувати свою бісексуальність. Однак у спілкуванні з відомим журналістом вирішила пригадати, як колись пішла на побачення з хлопцем.

Після презентації нового серіалу "Карнівал Роу" Кара Делевінь та Орландо Блум опинились в епіцентрі світських новин. Актори залюбки відвідують прем'єрні покази і залюбки дають інтерв'ю глянцям. Так, днями Кара Делевінь була запрошеною гостею The Tonight Show з Джиммі Феллоном. Саме там зірка не тільки розповіла про новинку кіно, але й про особисте життя. 

Читайте також: Лише з капелюхом: Кара Делевінь знялась топлес для обкладинки Elle UK

Ведучий попросив Кару Делевінь пригадати моторошну історію з життя. Тому вона, не задумуючись, розповіла про одне з небагатьох побачень з хлопцем, який налякав акторку.

Одного разу я була на побаченні з хлопцем. Я знаю, це дивно, так? Він здавався нормальним, але раптом він сказав, що буде переслідувати мене до кінця життя. Тепер я іноді чую це вночі. Потім він сказав: "Сподіваюся, тобі подобаються трюки з вейпами". Це було жахливо,
– пригадала Кара Делевінь.

Окрім цього, акторка зізналась, що полюбляє робити зі звичайних речей незвичні. Зокрема, Кара Делевінь навчилась грати на гітарі, тримаючи її на плечі. Під час шоу вона відтворила мелодію Sweet Home Alabama, зірвавши у залі овації. 

Що відомо про особисте життя Кари Делевінь? 
За інформацією журналістів, акторка і модель Кара Делевінь вже місяць як одружена із зіркою серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон. Про їхній роман вперше заговорили ще на початку 2019 року, коли дівчата потрапили в об'єктив папараці. Однак офіційно вони підтвердили чутки про стосунки тільки всередині червня, з'явившись разом на церемонії народження преміями Trevor Live New York Gala. 

Відомо, що у 2011 році Кара Делевінь зустрічалась із Тайроном Вудом – сином легендарного музиканта з гурту The Rolling Stones Ронні Вуда. Однак їхній роман довго не тривав, а після розриву зірка заявила про бісексуальність. Тому в мережі жартують, що Кара Делевінь розповіла в шоу про невдале побачення з Тайроном, однак цього зірка не коментує. 

blog_ava
Млинці на молоці: простий рецепт приготування
сьогодні
24029
Теги: LifeStyle Зіркові романи Кара Делевінь
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правила життя видатного фешн-фотографа Пітера Ліндберга: найкращі цитати
сьогодні 16:09 Правила життя видатного фешн-фотографа Пітера Ліндберга: найкращі цитати
478
Помер Пітер Ліндберг: найвідоміші роботи культового фотографа з першими зірками світу
сьогодні 15:23 Помер Пітер Ліндберг: найвідоміші роботи культового фотографа з першими зірками світу
689
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 13:10 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
36887
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
сьогодні 12:08 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 4584
Красуня у стилі Андре Тана: що дизайнер радить одягати восени
3 вересня 12:31 Красуня у стилі Андре Тана: що дизайнер радить одягати восени
3623
Новини
Більше новин
Залиште відгук