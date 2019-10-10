Це був важкий шлях, – вагітна Дженна Деван розповіла подробиці розлучення з Тейтумом

Після розлучення з Ченнінгом Тейтумом 38-річна Дженна Деван одразу ж наважилася на роман, а з часом і на вагітність від нового бофренда Стіва Казі. Так, аби остаточно закрити попередню главу свого життя, вона відверто розповіла про розставання з екскоханим і про своє нову себе.

Наприкінці вересня Дженна Деван приголомшила фанатів звісткою про те, що чекає на дитину від нового коханого, відомого актора, Стіва Казі. А напередодні, 9 жовтня, відверто поспілкувалася з журналістами видання People, поділившись подробицями розлучення з Ченнінгом Тейтумом, про яке вони повідомили у 2018 році.

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Незважаючи на те, що Дженна Деван раптово після розставання одразу ж закрутила новий роман з 43-річним актором, тема її колишніх стосунків досі активно піднімається у західних ЗМІ. Як зазначила вагітна зірка, вона не була готова до розлучення, але їй вдалося перевернути цю сторінку життя і пізнати щастя.

Я завжди кажу: ніхто не одружиться з думкою про майбутнє розлучення. Звичайно, це був важкий шлях, шлях зростання і змін. Наше розлучення стало для мене втратою ідеалістичного майбутнього. Я думала: "Що тепер робити?", "З чого почати?",

– заговорила про розлучення Дженна.

Акторка додала, що зустріла Ченнінга Тейтума, коли їй було 24 роки і вона не знала, як це жити без нього. Тому після остаточного рішення розлучитися була пригніченою і розгубленою. Але вона впевнено стверджує, що вони прийняли правильне рішення.

У якийсь момент ми зрозуміли, що хочемо різних речей. Якщо з вами таке трапляється, прийміть це і почніть з нуля, спробуйте з'ясувати, чого ви хочете від життя, що робить вас щасливими. Я вдячна за все, що сталося, я щаслива саме зараз, в моменті, в якому перебуваю,

– зазначила Дженна Деван.

Однак, незважаючи на розставання, ексзакоханим вдалося залишитися близькими друзями, адже вони разом виховують 6-річну доньку Еверлі.