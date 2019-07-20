Це дуже гаряче: Кендалл Дженнер повністю оголилася у фотосесії 18+

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Популярна модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер знялася повністю оголеною у відвертій фотосесії, автором якої став fashion фотограф Мерт Алас.

23-річна Кендалл Дженнер продемонструвала розкішну фігуру на чорно-білих знімках. Перші фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instgram.

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У підписі Кендалл згадала про свої комплекси, з якими страждала у дитинстві. Так, дівчина розповіла, як в дитистві мала акне та соромилася своєї зовнішності.

Коли я була старшокласницею, на моїй шкірі були страшні акне, і я навіть не хотіла виходити з дому. Тепер я задоволена своєю шкірою,
– заявила вона.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Крім того, у підлітковому віці Кендалл комплексувала ще й через малий розмір грудей. Причиною для цього стала популяризація пишних форм сімейства Кардашян-Дженнер.

Мої сестри набагато сексуальніші, ніж я. У них є груди. А у мене зовсім немає грудей. Я була худенькою маленькою сестричкою, і я завжди думала, ну чому ж я не така ж сексуальна, як вони? Я відчувала себе некомфортно в своєму власному тілі. І через це у мене з'явилися комплекси,
– зізналася Кендалл Дженнер.

Однак зараз модель досягла неабияких висот у галузі fashion і стала кумиром для мільйонів користувачів.

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер / Instagram / @mertalas

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Кендалл Дженнер
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