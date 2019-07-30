Це дуже особливий час для мене: Меган Маркл розповіла про материнство і деталі випуску Vogue

Колишня американська актриса та сьогодні – герцогиня Сассекська, мала можливість стати очільником вересневого номеру британського глянцю Vogue. У листі запрошеного редактора вона розповіла, чому відмовилась постати на головній обкладинці та як вона готувала випуск під час вагітності.

У виданні People повідомляють, що над виданням вагітна Меган Маркл почала працювати ще на шостому місяці вагітності.

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Я була на шостому місяці вагітності, коли почався цей процес, і на в той час, коли ви візьмете цей випуск, ми з чоловіком будемо тримати нашого тримісячного малюка на своїх руках. Це дуже особливий час для мене,

– поділилась дружина принца Гаррі.



Британський Vogue з назвою "Forces To Change" (Сили для змін) / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл додала, що робота з головним редактором британського Vogue для неї стала безцінним досвідом.

"Робота з головним редактором Vogue Едвардом Еннінфульом і його командою, як під час моєї вагітності, так і під час декрету, зіграла важливу роль для мене – для мене було честю стати частиною цієї дивовижної команди. Ми розмовляли, як два однодумці, які мають багато спільного, в тому числі і нашу любов до письма. За чашкою гарячого м'ятного чаю ми міркували, як одна людина може випромінювати світло в світі, наповненому, здавалося б, тільки темрявою. Благородство? Звичайно. Це було того варте? Без питань", – зізналася екс-актриса.



Меган Маркл та Едвард Еннінфуль / Instagram / @sussexroyal

Герцогиня Сассекська продовжила, що вперше зустрілась з редактором ще у січні цього року. Тоді ж за чашкою гарячого чаю вони обговорили майбутній випуск, який вони вирішили присвятити сильним жінками, а в центрі історії повинна була постати Меган. Але жінка наважилась запропонувати йому інший варіант, який схвально оцінив Еннінфуль.

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"Насправді я писала і видаляла своє питання кілька разів, поки не набралася сміливості, щоб задати його. "Едвард ... замість того, щоб фотографувати мене на обкладинку, не могли б ви зробити мене запрошеним редактором вашого вересневого номера?" А потім прийшла відповідь: "Так! Я б хотів, щоб ви були нашим запрошеним редактором". Я тоді сиділа на дивані у себе вдома, дві улюблені собаки притиснулися до мене, і я раділа, коли ці слова з'явилися на екрані телефону", – згадала Меган Маркл.