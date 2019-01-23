Це дуже складно, – Кейт Міддлтон здивувала відвертою розповіддю про материнство

635
Кейт Міддлтон розповіла про материнство
Кейт Міддлтон розповіла про материнство / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка разом із принцом Вільямом виховує трьох дітей, завжди виглядає стримано та впевнено. Однак, як і в кожної жінки, в неї виникають труднощі.

Як повідомляє видання People, у вівторок, 22 січня, Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію Family Action, яка допомагає неблагополучним родинам та дітям з групи ризику. Саме там, під час бесіди з опікунами та батьками, герцогиня Кембриджська вирішила поділитись своїм досвідом. 

Читайте також: Кейт Міддлтон засвітила яскраве вбрання під час публічного виходу: фото

Дружина принца Вільяма, яка виховує 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту та 9-місячного Луї, зазначила, що материнство усім дається нелегко. Навіть при тому, що Кейт Міддлтон допомагає няня, вона все одно стикається з безліччю труднощів. 

Це так важко. У перший рік життя малюка ви отримуєте багато підтримки, а потім залишаєтеся наодинці з усіма проблемами. Всі проходять через одну і ту ж боротьбу,
– зізналась Кейт. 

Всі учасники заходу були в захваті від такої щирості герцогині Кембриджської. Після зустрічі вони зізнались, що з Кейт Міддлтон було дуже легко спілкуватись, а під час розмови вони зовсім не відчували, що бесідують з представницею королівської родини. 

"Коли вона увійшла до кімнати, всі відчули, що вона наш друг. Кейт дуже мила, уважно слухала, а коли деяких з нас переповнювали емоції, закликала бути сміливими і не боятися розповідати свою історію. Вона проявляла співчуття. Я хвилювалася, чи потрібно робити реверанс, як звертатися до неї... Але, коли вона сіла поруч, королівський ореол кудись зник", – розповіла одна з учасниць заходу.

Кейт Міддлтон під час зустрічі з представниками
Кейт Міддлтон під час зустрічі з представниками Family Action / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська
Герцогиня Кембриджська на зустрічі з британцями / Twitter / @KensingtonRoyal

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
сьогодні 14:21 Додати барв: яскраві образи з шоу Giorgio Armani Prive – фотоогляд
730
"Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
22 січня 15:32 "Маленьке чорне плаття": які кутюрні образи підготував Chanel у новому сезоні – фото
1443
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
22 січня 12:05 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11187
#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
21 січня 20:10 #10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
1966
Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
21 січня 19:49 Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
3914
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
21 січня 18:08 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 5467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук