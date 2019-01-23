Це дуже складно, – Кейт Міддлтон здивувала відвертою розповіддю про материнство

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка разом із принцом Вільямом виховує трьох дітей, завжди виглядає стримано та впевнено. Однак, як і в кожної жінки, в неї виникають труднощі.

Як повідомляє видання People, у вівторок, 22 січня, Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію Family Action, яка допомагає неблагополучним родинам та дітям з групи ризику. Саме там, під час бесіди з опікунами та батьками, герцогиня Кембриджська вирішила поділитись своїм досвідом.

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Дружина принца Вільяма, яка виховує 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту та 9-місячного Луї, зазначила, що материнство усім дається нелегко. Навіть при тому, що Кейт Міддлтон допомагає няня, вона все одно стикається з безліччю труднощів.

Це так важко. У перший рік життя малюка ви отримуєте багато підтримки, а потім залишаєтеся наодинці з усіма проблемами. Всі проходять через одну і ту ж боротьбу,

– зізналась Кейт.

Всі учасники заходу були в захваті від такої щирості герцогині Кембриджської. Після зустрічі вони зізнались, що з Кейт Міддлтон було дуже легко спілкуватись, а під час розмови вони зовсім не відчували, що бесідують з представницею королівської родини.

"Коли вона увійшла до кімнати, всі відчули, що вона наш друг. Кейт дуже мила, уважно слухала, а коли деяких з нас переповнювали емоції, закликала бути сміливими і не боятися розповідати свою історію. Вона проявляла співчуття. Я хвилювалася, чи потрібно робити реверанс, як звертатися до неї... Але, коли вона сіла поруч, королівський ореол кудись зник", – розповіла одна з учасниць заходу.



Кейт Міддлтон під час зустрічі з представниками Family Action / Twitter / @KensingtonRoyal