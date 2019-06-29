Це лицемірство, – Елтон Джон звернувся до Путіна щодо ставлення до представників ЛГБТ-спільноти

Раніше LifeStyle 24 повідомляв, що біографічна кінострічка "Рокетмен" (Rocketman) про легендарного музиканта Елтона Джона не пройшла цензуру у Росії. Згодом артист написав пряме звернення до президента РФ Володимира Путіна, який розповідав про своє лояльне ставлення до представників ЛГБТ-спільнот. Елтон Джон звинуватив очільника Кремля в лицемірності.

Напередодні Володимир Путін дав інтерв'ю виданню Financial Times розповів, що на Заході росіян представляють як гомофобів, однак в Росії вони "нічого не мають проти людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією". "Дай бог здоров'я, нехай живуть так,к вважають за потрібне. Але деякі речі для нас здаються надмірними. Що стосується дітей, навигадували, я не знаю, там п'ять вже або шість статей. Я навіть не можу їх відтворити, я не знаю, що це таке. Хоча нехай всім буде добре, ми нічого проти нікого не маємо. Але не можна за цим забувати і культуру, і традиції, і традиційні підвалини сімей, якими живуть мільйони людей корінного населення", – сказав російський лідер.

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На ці слова відреагував легендарний Елтон Джон, який звернувся до очільника Кремля у дописі на своїй сторінці в Instagram. Музикант згадав про цензуру російських дистриб'юторів, які вирізали сцени з біографічної стрічки артиста.

Я категорично не згоден з вашою думкою про те, що політика мультикультуралізму та сексуального різноманіття в нашому суспільстві застаріла. Я бачу лукавство в ваших словах, коли ви говорите, що хочете, щоб ЛГБТ "були щасливі" і що "у нас немає проблем з цим". Тим не менше російські дистриб'ютори піддали жорсткій цензурі мій фільм "Рокетмен", видаливши всі згадки про моє набуття істинного щастя у 25-річних відносинах з Девідом і вихованні двох прекрасних синів. Мені здається, що це лицемірство,

– заявив Елтон Джон.

За словами артиста, він радіє та пишається життям у тій частині світу, де країни визнають право людини любити того, кого він хоче.

Що відомо про цензуру "Рокетмена" в Росії?

Після прем'єрного показу біографічного фільму "Рокетмен" журналісти та кіноексперти помітили, що в російській версії відсутні пікантні сцени. Цензори забрали сцени із наркотиками та інтиму між двома чоловіками – Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Райдом, яких зіграли Терон Еджертон і Брайс Даллас Говард.

Раніше у виданні The Guardian повідомили, що не всі країни будуть готові показати фільм таким, як його бачить сам Елтон Джон. На це артист заявив, що кінострічка "Рокетмен" повинна бути правдивою та повністю відтворювати його життя. Тому вирізання окремих кадрів є неприпустимим для нього. "Не було особливого сенсу робити фільм, в якому я після концерту спокійно повертаюся в готельний номер зі склянкою теплого молока і Біблією", – заявив Елтон Джон.

Після того, як артист дізнався про цензуру "Рокетмена" на російському ринку, він засудив дії влади Росії.

Те, що російський дистриб'ютор відредагував певні сцени, позбавляючи аудиторію можливості побачити оригінальний фільм, є сумною демонстрацією поділу світу, в якому ми живемо, і як він все ще жорстоко не приймає стосунки двох людей однієї статі. Ми віримо у побудову відкритого діалогу і будемо продовжувати наполягати на руйнуванні таких бар'єрів,

– додав Джон.

Дивіться трейлер до фільму "Рокетмен" українською: відео