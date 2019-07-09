Це лицемірство, – Меган Маркл спровокувала шквал критики через появу на Вімблдоні

Герцогиня Сассекська потрапила у черговий скандал: 4 липня вона відвідала Вімблдонський турнір, де заборонила глядачам її фотографувати. Така приватність Меган Маркл обурила чимало користувачів мережі та зіркових гостей спортивного заходу.

Як повідомляє The Daily Mail, папараці вдалось зробити всього кілька фото Меган Маркл під час Вімблдону. Окрім цього, її обличчя не раз з'явилось під час телетрансляції турніру. Однак прихильники, які теж прийшли підтримати знамениту Серену Вільямс, не мали змогу зробити знімок, на якому була б дружина принца Гаррі.

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64-річна британка Саллі Джонс, яка сиділа у тому ж ряду, що і Меган, розповіла журналістам про заборону зйомки. До жінки підійшли охоронці герцогині Сассекської та пояснили, що знаменитість прийшла на турнір "в приватному порядку". Саме тому робити кадри, в які потрапляла б Меган Маркл, було суворо заборонено.

Гаррі і Меган поводяться скоріше як знаменитості, а не як члени королівської сім'ї, які виконують свої обов'язки. Близько 200 фотографів хотіли сфотографувати її, але охоронці поспішили попередити їх, що не можна цього робити. Це було так безглуздо і так різко контрастувало з поведінкою герцогів Кембриджських. Така поведінка – дитяча, вони тримають нас за дурнів,

– розповіла Саллі Джонс.

Таку пихату поведінку поспішив прокоментувати скандальний журналіст Пірс Морган, який неодноразово жорстко критикував Меган Маркл. У програмі Good Morning Britain він заявив, що приватності під час таких заходів бути не може.

"Приватне життя на Вімблдоні? Це так безглуздо. Це лицемірство, вони не приватні особи, а герцоги Сассекські. Ми, платники податків, платимо за їхній маєток", – заявив Пірс Морган.



Меган Маркл з подругами на тенісній грі Серени Вільямс / Getty Images

Підтримали хвилю обурення і звичайні британці. Вони помітили, що поряд із Меган Маркл на Вімблдоні було багато вільних місць, тому на популярний матч за участю Серени Вільямс не змогли потрапити навіть деякі зірки. Водночас у мережі порівняли похід Кейт Міддлтон на турнір, де вона залюбки спілкувалась з іншими людьми, а поряд з герцогинею не було жодного вільного крісла.

Одне і те ж правило повинно поширюватися на всіх. Але це один з багатьох прикладів, коли це не повинно виокремлювати королівську сім'ю,

– вважають британці.



Кейт Міддлтон на Вімблдоні / Getty Images