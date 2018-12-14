Це мене намагалися побити, – ймовірний нападник на Дзідзьо прокоментував інцидент

Вокаліст гурту DZIDZIO Михайло Хома потрапив до шпиталю після нападу. Представники вокаліста підозрюють, що до інциденту може бути причетний Михайло Мєшков, який нібито викупив частину компанії колективу.

Ймовірний нападник прокоментував звинувачення. Про це повідомляє ТСН. За словами Михайла Мєшкова, під час корпоративу, на якому виступав гурт DZIDZIO, він вирішив долучитись до популярного проекту.

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"Вирішив купити ці 25%. У законний спосіб уклали з Турко (екс-учасник гурту DZIDZIO Олег Турко, – 24 канал) договір, внесли до реєстру, переоформили. Потім, коли почали розбиратись, виявилось, що доходів у Михайла Хоми немає, хоча їхній виступ, і я можу надати інформацію, коштує 25 тисяч доларів", – розповів Михайло Мєшков.

Згодом чоловік звернувся до співвласників проекту, Безуха Віктора, Анатолія Безухи та Михайла Хоми, з проханням надати документи про доходи. Як повідомив Мєшков, його одразу направили до "юридичної адреси, на яку необхідно звертатись". Та, прибувши до Радомишля, чоловік побачив на тому місці зруйновану хату, в якій давно ніхто не мешкає.

Мені навіть не дали ознайомитись з бухгалтерією. Виходить, що вони беруть за концерти готівку, отримують дотації від держави, виводять гроші через підставних осіб. Вони від мене переховувались, я викликав поліцію неодноразово,

– заявив Михайло Мєшков, звинувативши DZIDZIO у несплаті податків.

Чоловік додав, що на його адресу надходили погрози від невідомих, Сталось це після того, як він ініціював відкриття кримінальної справи про несплату податків. Тому чоловік приїхав до офісу радіо, щоб розібратись із ситуацією.

"І тут я побачив в Інтернеті, що Хома проводить прямий ефір на радіо. Я під'їхав до нього, він вискочив як навіжений, кричав "які відсотки, нащо мене штовхати". Набігла якась масовка, жінка кричала якась, що викличе поліцію. Я кажу: "Я вже поліцію викликав, але я приїхав до вас з мировою пропозицією, давайте розберемось і я допоможу зробити ваш проект кращим". Він лише говорив, що викличе поліцію", – додав Михайло Мєшков.

Розслідування поліції чоловік зовсім не боїться, адже вважає себе потерпілим.

"Це мене намагалися побити – вже місяць за мною якісь незрозумілі люди ходять, якісь дзвінки з погрозами. Це Михайло Хома поводиться непорядно. Те, що він зірка, не дає йому права робити, що завгодно. Я доведу, що Михайло Хома – злочинне угрупування на чолі з Безухом Анатолієм Вікторовичем, які виводять бюджетні кошти. Я подаю заяву у Шевченківське РОВД", – заявив Михайло Мєшков.

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар підтвердила напад на співака Михайла Хому. За її словами, Михайло Мєшков неодноразово приїжджав до їхнього офісу та заявляв, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік вимагав частину від доходів, адже володіє часткою акцій Олега Турка. "Ми піддаємо сумніву правомірність цього продажу, оскільки нам не були надані докази щодо продажу, тому не можемо сказати, що ця угода була законною", – заявила Лілія Слюсар.