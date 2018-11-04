Це мене засмучує, – Джамала прокоментувала відсутність її імені в номінації "Співачка року"

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Джамала прокоментувала відсутність її імені в номінації "Співачка року"
Джамала прокоментувала відсутність її імені в номінації "Співачка року" / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська співачка Джамала, яка підкорила весь світ своїм голосом, так і не потрапила в номінацію "Співачка року"на щорічній премії M1 Music Awards. 4 Seasons. Знаменитість відверто розповіла, як вона ставиться до цього.

У коментарі програмі "Світське життя" Джамала зізналась, що засмучена через те, що не стала номінантом на престижну премію. За словами артистки, вона наполегливо працює, щоб створити справді якісну музику.  

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"Звичайно, це мене засмучує. Я щодня створюю музику і, мені здається, дуже багато записую українських пісень, вкладаю в них душу, випускаю альбоми. Я дуже багато витрачаю і грошей, і таланту українців, аби зробити відео, насамперед, дуже якісне. Але так виходить, що я, напевно, не потрапляю в аудиторію", – зазначила Джамала. 

Серед новинок артистки – пісня та кліп "The Great Pretender", в якому вона постала перед прихильниками у новому образі. За словами Джамали, такий імідж їй дуже подобається, але бути білявкою вона не має наміру. 

Я пам'ятаю, який був шквал. Всі почали питати: "О, Джамало, ти перефарбувалася?" Дуже багато людей були "за" і "проти". Але я брюнетка стовідсоткова,
– запевнила Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

До слова, 12 жовтня Джамала презентувала новий альбом "Крила". Це п'ята студійна платівка співачки. До альбому ввійшла пісня "The Great Pretender", до якої зірка створила ефектне відео в стилі 80-их. У ролику Джамала постала запальною білявкою, що приголомшило її фанатів. 

Теги: Новини України LifeStyle Нагороди Музика Джамала
Джерело: Lifestyle
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