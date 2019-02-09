Це могло бути отруєння, – відомий продюсер розповів несподівані деталі смерті Децла

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Децл помер від отруєння - ймовірні деталі смерті Децла
Помер репер Децл: друзі припускають, що його могли отруїти / tass.ru

Поки прихильники оплакують раптову смерть відомого репера Децла, його колеги припускають, що це не було випадковістю. Зокрема, продюсер Андрій Разін підозрює, що співака могли отруїти.

У ніч з 2 на 3 лютого в російському Іжевську раптово помер Децл (справжнє ім'я – Кирило Толмацький). Реперу стало погано після концерту: спершу він скаржився на біль в руках, після чого стався серцевий напад. Медики не змогли врятувати артиста, констатувавши зупинку серця. 

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Така раптова смерть шокувало чимало прихильників Децла. Припускали, що 35-річний репер міг вживати препарати, які стали причиною зупинки серця. Однак експертиза вже довела: у крові співака не було жодних слідів заборонених речовин. 

Як повідомляє StarHit, друзі Децла не вірять в офіційну причину його смерті, зазначаючи, що навіть надмірні навантаження не могли спричинити зупинку серця. Артист якраз працював над новою музикою, тому недоброзичливці могли отруїти вокаліста. В цьому переконаний продюсер Андрій Разін, який знав Децла ще з дитинства. 

Коли йому стало погано, всі втекли. Я не розумію, чому його залишили одного в гримерці. Кирило ніколи не лікувався в клініках і курив у кліпах звичайні сигарети, прикидаючись, що це заборонені речовини. Він прекрасно відпрацював в Іжевську. І зараз слідчий комітет веде розслідування, адже це могло бути отруєння,
– заявив Андрій Разін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Starhit.ru (@starhit.ru)

Не вірять в офіційну причину смерті артиста і його близькі друзі. Зокрема, Роберт Єлізар'єв досі оговтується від скорботної новини та запевняє, що репер ніколи не скаржився на своє здоров'я.

"Я досі не вірю, що це просто серцевий напад. Кирило ніколи не скаржився на здоров'я. Ця смерть не була природною. Його могли усунути. Ніколи не думав, що буду провідувати його на кладовищі", – додав Роберт Єлізар'єв.

Що відомо про Децла?Російський реп-виконавець, справжнє ім’я якого – Кирило Толмацький. Народився 22 липня 1983 року в Москві. Колишній учасник реп-об'єднання "Bad B. Альянс". Дебютний альбом виконавця "Кто ты?" (2000 року) входить до найбільш продаваних альбомів у Росії з тиражем понад мільйон примірників. У Децла залишились дружина Юлія та 13-річний син Антоній.

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Теги: Новини Росії Втрати LifeStyle Помер Децл – Кирило Толмацький Музика
Джерело: 24 Канал
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