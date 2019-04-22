Це моя власна стратегія, – Джамала вразила дописом після президентських виборів

Співачка Джамала, яка у 2016 році привезла до України перемогу на Євробаченні, активно веде свій блог у мережі. Після президентських виборів вона опублікувала черговий допис, який вразив її прихильників.

Джамала вирішила заспокоїти тих підписників блогу, які розчарувались після оприлюднення даних екзит-полу. Співачка зазначила, що потрібно зарядитись оптимізмом та вірити у майбутнє країни.

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"Для мене оптимізм – це моя власна стратегія. Якщо ви не вірите, що краще майбутнє можливе, ви ніколи не зробите крок, який приведе до нього. Якщо ви вважаєте, що немає надії, її не буде. Обіймаю!" – неоднозначно написала Джамала.

А от перед відкриттям виборчих дільниць артистка наголосила, що у кожного є свій вибір. Таким чином Джамала своєрідно закликала прихильників взяти участь в голосуванні за одного з кандидатів у президенти.

У тебе завжди є вибір: бути фоловером чи бути інфлюенсером; впливати, створювати, направляти чи споживати та слідувати за кимось. Можна бути в натовпі, але не бути натовпом. Ти унікальний! Будь таким!

– заявила Джамала.

У неділю, 21 квітня, в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Наразі на дільницях підраховували голоси виборців та передавали дані у ЦВК. За останніми даними, Володимир Зеленський отримав підтримку у 73,23%, що свідчить про його перемогу на виборах.