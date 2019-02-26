Це насильство над свободою слова: Наталія Могилевська заступилась за MARUV

Українська співачка Наталія Могилевська стала наступною, хто висловив підтримку MARUV (Анні Корсун), з якою вчора не було підписано угоди про участь в Євробаченні-2019.

Наталія Могилевська обурена, що MARUV втягнули в політичні ігри і що через це повинна страждати її кар'єра, повідомляє ТСН.

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Це насильство над свободою слова! Вона ще молода дівчинка, не навчена життям в цих жахливих політичних іграх, вона ще боїться йти проти системи. Наша система настільки міцна, груба і продажна, що вона нагне тебе і зламає! Але її потрібно змінювати, і це зробити легше, коли у тебе така підтримка, Україна з тобою!

– підтримала Могилевська.

Додамо, що свою підтримку MARUV також висловив український продюсер та репер Потап. У попередньо записаному відеоролику він начитав низку цитат, у яких засуджує представників Євробачення в Україні.

https://www.youtube.com/watch?v=3wsIKzfDAeA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1m36WZP8IKC9E01Jlqac7faGAt45_yNTzZNxMKQaCJft20HwjHmk-nkwc

В чому полягає скандал MARUV на конкурсі Євробачення-2019?Українська співачка MARUV часто гастролює Росією та розповідає про це журналістам та фанатам в Instagram. Заручившись підтримкою прихильників та ефективним номером у фіналі Національного відбору Євробачення їй вдалось здобути перемогу. Вона отримала 11 балів від суддів та глядачів, чим автоматично виграла у відборі на телеканалі СТБ. Але заключне слово належало Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка підписує фінальний договір з переможцем. 25 лютого стало відомо про непідписання контракту, через що в мережі та шоу-бізнесі виник неабиякий скандал.