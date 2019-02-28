Це найбільш тупе рішення Аласанії, – продюсер Олександр Ягольник про скандал з Євробаченням-2019

Український продюсер і композитор Олександр Ягольник різко прокоментував рішення відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Він запевнив, що це вдарить по іміджу України і зганьбить країну на міжнародному рівні.

Про те, що Україна не братиме участь в міжнародному конкурсі Євробачення-2019 повідомили на офіційному сайті Національної суспільної телерадіокомпанії України. Після цього Руслана Лижичко, яка перемогла у пісенному конкурсі у 2004 році, заявила, що вона категорично проти цієї позиції. Такої ж думки дотримується український продюсер Олександр Ягольник, який заявив про це в бліц-інтерв'ю для видання "Апостроф".

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Він назвав рішення відмовитися від участі в Євробаченні-2019 ганебним і запевнив, що воно катастрофічно вдарить по іміджу України.

Це колосальна ганьба на міжнародному рівні, який будуть згадувати наші сусіди практично завжди, коли захочуть нас потім якось дістати, а все міжнародне співтовариство, яке любить Євробачення, буде крутити пальцем біля скроні. Це найбільш тупе рішення, яке коли-небудь приймав Аласанія у своєму житті. Воно ображає гідність українських музикантів взагалі, і тих людей, які вкладають свої талант і душу в те, щоб українська пісня розвивалася і була популярною,

– заявив Олександр Ягольник.

Також він додав, що йому бракує слів, коли береться коментувати ситуацію на фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 з гуртом YUKO. Адже вони були єдиними учасниками, які виконували українську пісню, а солістка гурту публічно заявила про бажання відмовитися російського громадянства і отримати українське. Однак чомусь вони набрали менше балів, ніж дівчата з Криму, які не змогли відповісти, чий Крим, отримали більше.