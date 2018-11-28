Це найбільш вдячна праця у світі, – модель Міранда Керр щиро розповіла про материнство

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Міранда Керр для Marie Claire Australia
Міранда Керр для Marie Claire Australia / www.marieclaire.com.au

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret Міранда Керр взяла участь в чарівній фотосесії для обкладинці січневого номера австралійського журналу Marie Claire. Модель розповіла про щастя материнства, адже півроку тому вдруге стала матір’ю.

Про це повідомляють на сайті видання.

Екс-"ангел" Victoria's Secret приміряла декілька стильних образів для фотозйомки, оголюючи свої плечі та ноги. Автором знімків став фешн-фотограф Ніно Муньйос.

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Міранда Керр
Міранда Керр для Marie Claire Australia / Marie Claire Australia

Міранда у відвертому інтерв’ю також розповіла, що під час другої вагітності її старший первісток був неготовим до появи братика.

"Приблизно за місяць після того, як народився Харт, Флінн сказав мені: "Мамо, я трохи засмучений". Він сказав: "Я знаю, що це я просив братика, але тепер я почуваюся трохи розгубленим через те, що не можу проводити з тобою так багато часу, як раніше". Я відповіла йому: "Я знаю, але, милий, ти знаєш, що це не назавжди", – пригадала Міранда Керр про турботи її материнства.

Міранда Керр
Міранда Керр для Marie Claire Australia / Marie Claire Australia

Незважаючи на зміни в фігурі, які можуть не зникати наступний рік після пологів або ж зовсім залишитись як нагадування про про вагітність, Керр ставиться до цього спокійно: "Все гаразд! Так, у мене тіло жінки, яка народжувала, і я нормально ставлюся до цього. Це частина процесу!"

Додатково Міранда зазначила, що не вагітна знову, як про це говорять в деяких західних ЗМІ, однак зовсім не проти народити ще дітей.

"Мені подобається бути мамою, це найбільш вдячна праця у світі",
– вважає Міранда.

Міранда Керр
Міранда Керр для Marie Claire Australia / Marie Claire Australia

Нагадаємо, що австралійська супермодель раніше була одружена з актором Орландо Блумом. Їхній шлюб тривав з 2010 по 2013 рік і в 2011 році вона народила першого сина Флінна. У 2014 році модель зізналась у своїй бісексуальності. Після двох років стосунків, у 2017 році вона офіційно поєднала своє життя з Евоном Шпігелем – засновником соціальної мережі Snapchat. В травні цього року вона народила від чоловіка сина Харта.

Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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