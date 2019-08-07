Це найкраще, що зі мною трапилося, – Камерон Діас розповіла про шлюб, плани та свій вік

Зірка фільму "Янголи Чарлі" Камерон Діас протягом чотирьох років не знімається у фільмах і рідко дає інтерв'ю. Однак вона досі залишається однією з найпопулярніших голлівудських акторок і її життям цікавляться мільйони людей з усієї планети. Про те, яким є її шлюб, що вона думає про свій вік і про плани на майбутнє вона розповіла в новому інтерв'ю для іноземного глянцю.

Довга відверта розмова Камерон Діас та журналіста видання InStyle опублікована на офіційному сайті. Під час бесіди голлівудська акторка розповіла про свого чоловіка Бенджі Меддена, після шлюбу з яким перестала тішити новими фільмами та іншими проектами.

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Однак, як зазначає Камерон Діас, у шлюбі вона дуже щаслива і їй вдалося знайти ту гармонію, про яку вона мріяла.

Наш шлюб – найкраще, що зі мною траплялося. Мій чоловік – найкращий і як людина, і як партнер. Звичайно, сімейне життя – це важко. Це постійна робота і дуже важливо знайти того, хто готовий робити цю роботу разом з тобою. У шлюбі не може бути співвідношення 60 на 40, це завжди 50 на 50. Я не знаю, чи була я готова до шлюбу, коли виходила заміж за Бенджі, але я знала, що він особливий. Він хороша людина, з ним немає проблем і я вдячна йому за це,

– відверто зізналася Камерон Діас.

Проте свою відсутність у кінокартинах вже протягом чотирьох років вона не прив'язує до одруження та сімейного життя. Вона позиціонує себе вільною людиною, яка робить лише те, чого дійсно хоче сама.

Це чудово, коли ніхто не знає, що я збираюся зробити. Тому що тепер мій час повністю належить мені. Я не беру участі у просуванні фільмів, і, оскільки я не їжджу в промотури, я нікому нічого не винна. Я більше цим не займаюся. Я живу своїм життям,

– запевнила голлівудська зірка.

46-річна Камерон Діас не змогла не зачепити тему віку, адже до цього часу вона встигла реалізуватися як акторка, письменниця, модель, а також як зразкова дружина. Свій вік вона описує, як особливий досвід за спиною. "Я думаю, сорокарічні люди переживають найкращий період свого життя. Ви просто стаєте самими собою. І ви вже можете щось усвідомлено змінювати, тому що у вас є досвід десятиліть за спиною. Ви вже розумієте, як все відбувається і не зациклюєтеся на чомусь. Просто не хвилюється про це! І це таке полегшення! Ви також починаєте приймати фізичні зміни, які відбуваються з вами. Ви дивитеся на старі фотографії і думаєте: "Боже, я так ненавидів себе, але я тут такий молодий!". Ні, зараз той момент, коли я знаю: молодшою я вже не буду. Мені сорок років – і слава богу! Я ціную кожну мить свого життя", – запевнила Камерон Діас.



Камерон Діас / Фото InStyle