"Це не чергова пауза": чому розійшлися Джіджі Хадід і Зейн Малік

Зіркова пара знову повідомила про своє розставання. Однак цього разу 23-річна модель Джіджі Хадід і 25-річний співак Зейн Малік поставили остаточну крапку в своїх стосунках.

Про розставання зіркової пари шанувальники заговорили ще на початку грудня, однак плекали надії, що це чергові непорозуміння пари. Адже в їхній історії кохання вже були незначні перерви, після яких вони знову мирилися. Однак, як стверджують їхні друзі, цього разу розставання – це остаточна крапка, а не просто пауза.

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Справжньої причини пара не назвала, проте шанувальники запідозрюють, що Джіджі Хадід і Зейн Малек вирішили розійтися, щоб кожен з них міг повністю сконцентруватися на кар'єрі. А також почекати з серйозними стосунками, адже відносини – це праця і вони потребують максимально прикладених зусиль. У своєму новорічному привітанні Джіджі написала про свої надії на прийдешній рік.

Моя найбільша надія на 2019 рік полягає в тому, що ми будемо знаходити в собі сили будувати, а не спалювати мости,

– зворушливо прокоментувала модель.

Варто нагадати, Джіджі Хадід і Зейн Малік почали зустрічатися в 2015 році. У 2016 пара офіційно заявила про розставання, однак на подив шанувальників доволі швидко вирішилися помиритися. Наприкінці 2018 року закохані все-таки розійшлися.