Це не пісня, – Данилко розкритикував виступ гурту ЦеШо на Нацвідборі Євробачення-2019

577 Читать новость на русском
ЦеШо
ЦеШо / Instagram / @tsesho__

Український гурт ЦеШо презентував на першому Національному відборі шоу Євробачення-2019 пісню Hate ("Ненавидіти"). Публіка неоднозначно сприйняла виступ артистів, однак один з членів журі Андрій Данилко заявив, що ЦеШо не підходить для пісенного конкурсу.

За словами Данилка, він здивований реакцією публіки і виступ гурту ЦеШо зовсім не підходить під формат Євробачення.

Читайте також: Нацвідбір на Євробачення 2019 від України: онлайн-трансляція першого півфіналу

Однак виступ підтримала переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка заявила, що артисту головне бути оригінальним та унікальним. Співачка побажала виконавцям, щоб гурт полюбили і почули в Україні.

"Я відчула, що ви прийшли з меседжом і розумієте про що співаєте", – наголосила Джамала.


Гурт ЦеШо на Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот

Телеведучий Сергій Притула заявив, що Hate – це єдина композиція, яка має конкретний сенс. "На Євробаченні полюбляють пісні з соціальним підтекстом", – додав Притула.

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту ЦеШо – дивіться відео

 

 

blog_ava
Військові США вимагають від влади першими завдати удару по Росії
сьогодні
5720
Теги: LifeStyle Музика Євробачення 2019 Новини культури Євробачення
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
сьогодні 16:32 Де зробити пропозицію руки і серця: топ-10 найромантичніших міст світу
237
Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
8 лютого 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
Наталя Боднар 1019
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
8 лютого 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
554
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
8 лютого 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 176
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 лютого 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1548
Київський торт – рецепт та поради з приготування
8 лютого 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 798
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук