Це не пісня, – Данилко розкритикував виступ гурту ЦеШо на Нацвідборі Євробачення-2019

Український гурт ЦеШо презентував на першому Національному відборі шоу Євробачення-2019 пісню Hate ("Ненавидіти"). Публіка неоднозначно сприйняла виступ артистів, однак один з членів журі Андрій Данилко заявив, що ЦеШо не підходить для пісенного конкурсу.

За словами Данилка, він здивований реакцією публіки і виступ гурту ЦеШо зовсім не підходить під формат Євробачення.

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Однак виступ підтримала переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка заявила, що артисту головне бути оригінальним та унікальним. Співачка побажала виконавцям, щоб гурт полюбили і почули в Україні.

"Я відчула, що ви прийшли з меседжом і розумієте про що співаєте", – наголосила Джамала.



Гурт ЦеШо на Нацвідборі Євробачення-2019 / Скріншот

Телеведучий Сергій Притула заявив, що Hate – це єдина композиція, яка має конкретний сенс. "На Євробаченні полюбляють пісні з соціальним підтекстом", – додав Притула.

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ гурту ЦеШо – дивіться відео