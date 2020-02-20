Це не просто пісня, це стан: солістка The Hardkiss розповіла про сенс нової пісні "Косатка"

Знаменитий український гурт The Hardkiss 19 лютого випустив новий трек під назвою "Косатка". І хоч за день до прем’єри солістка гурту Юлія Саніна анонсувала вихід пісні, втім, нова композиція стала справжнім сюрпризом для фанатів.

У новому дописі вже 20 лютого Юлія Саніна на власній сторінці в інстаграмі пояснила, про що вони співають у цій пісні. На її думку, це пісня про мрії, яким так і судились лише ними залишитись.

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Занурення у прямому та переносному сенсах. Це розповідь людини, яка хоче побачити світ іншими очима, подивитися на речі з іншої точки зору. Побути кимось іншим, а саме — косаткою. У кожного з нас, на відміну від тварин, безліч можливостей, але, на жаль, використовуємо ми їх так рідко. Ця пісня про мрії, яким судилося залишитися лише мріями,

– йдеться в дописі.

Окрім пояснення сенсу пісні, зірка залишила три світлини зі зйомок кліпу до пісні "Косатка", автором яких став Андрій Максимом. На фотографіях особливо вирізнялась солістка гурту, адже для її екранного образу підібрали довге біляве волосся, незвичний костюм та аксесуар на голову. Музиканти, на противагу їй, постали у буденних вбраннях.



Бекстейдж зі зйомок кліпу "Косатка" гурту The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss



Бекстейдж зі зйомок кліпу "Косатка" гурту The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss



Бекстейдж зі зйомок кліпу "Косатка" гурту The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss