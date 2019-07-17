Це непросто, – Меган Маркл вперше прокоментувала своє життя в королівській сім'ї

У Лондоні прогриміла прем'єра мультфільму "Короля Лева" у неділю, 14 травня. Гостями заходу стали одні з найвпливовіших зірок у сфері шоу-бізнесу: Бейонсе, Jay-Z, Елтон Джон, Фаррелл Вільямс та інші. Не оминули й подію члени королівської сім'ї: принц Гаррі та екс-акторка Меган Маркл.

На прем'єрі "Короля Лева" герцогиня Сассекська Меган Маркл поспілкувалася з Фарреллом Вільямсом, який привітав подружжя за їхні міцні стосунки. Про це пише видання Hello!.

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Я такий щасливий за ваш союз. Любов дивовижна. Це прекрасно. Ніколи не приймайте це як належне, але в сучасних реаліях я просто хотів сказати вам, що це має вагоме значення для багатьох з нас. Ми радіємо за вас,

– заявив співак.

Дружина принца Гаррі подякувала зірці за його теплі слова, однак зізналася, що їй складно жити у нових королівських умовах та традиціях.

"Нам доводиться нелегко", – відповіла Меган.



Меган Маркл і Фаррелл Вільямс на прем'єрі мультфільму "Король Лев" / Getty Images

Wow!!!



P: Hey how you doing bro?

H: I love the shorts.

P: So happy for your union. Love is amazing. It’s wonderful.Don’t ever take that for granted but what it means in today’s climate I just wanted to tell u it’s so significant for so many of us.Seriously...

M: Thank u so much. pic.twitter.com/Xc116yqWVx — Royal Suitor (@royal_suitor) 15 липня 2019 р.

Додамо, Меган Маркл часто критикують за щонайменші "промахи": недотримання традицій, бажання вести закритий спосіб життя тощо. Після весілля акторки з принцом Гаррі у неї з'явилося чимало недругів.

Згадаємо лише про скандальне інтерв'ю 53-річного журналіста Пірса Моргана, в якому розповів деталі його знайомства з Меган Маркл і поділився своїми думками щодо новин про неї у пресі.

"Коли Меган зустріла Гаррі, Меган не була наївною невинною 19-річною дівчиною, як Діана. Вона була 35-річною розлученою жінкою з успішною акторською кар'єрою, яка точно знала, на що йшла. Вона зачарувала красивого принца, який набагато молодший від неї і тепер насолоджується розкішним життям в палацах", – заявив чоловік.



Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images