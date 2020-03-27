Це особиста справа кожного, – MARUV гостро відповіла на критику її поїздок до Росії

Українська співачка MARUV вкотре вирушила на гастролі до Росії. Однак перетнути кордон через введення карантину не встигла. 26 березня у мережі вона записала емоційне відео, в якому звинуватила МЗС у бездіянні. У відповідь MARUV отримала шквал критики від українців.

Що відомо про заяву MARUV

Днями Кабінет Міністрів України продовжив карантин до 24 квітня 2020 року. Через пандемію коронавірусу скасували авіарейси та залізничне сполучення з іншими країнами. Водночас МЗС вирішує питання щодо повернення українців, які не змогли повернутись до держави до закриття кордонів. Серед них опинилась скандальна співачка MARUV.

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26 березня вона опублікувала емоційне відео в інстаграм-сторіс. MARUV відверто ображала працівницю консульства та звинуватила її в упередженому ставленні до людей, які їздять до Росії.

"Я дзвонила в українське консульство, щоб вони мені пояснили, як потрапити додому. Це найбільш неввічливе консульство, яке лише може бути. Дівчина оператор – псіхована ідіотка мене вибиває, коли я вчергове передзвонюю… Це схоже більше на те, що до громадян України, які знаходяться зараз в Росії, просто упереджене ставлення. В мене такий же паспорт, як у вас. У мене такі ж права, як у вас!" – заявила співачка.

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Реакція українців

Відповідь українців на таку заяву MARUV була миттєвою. Сторінку артистки закидали гнівними повідомленнями, в яких обзивали та радили їй не повертатись в Україну. Звернули увагу й на слова про рівні права.

"Догралась. Там і залишайся! Ти думаєш тебе хтось прийме після того, як ти туди поїхала? Ні… Думаєш, можеш пред'являти якісь права? Ні, ні, ні. Для таких, як ти, вони не діють. Соромно за таких, як ти. Граєшся в співачку, хай тебе ще й посадять", – написала одна з коментаторок.

Найгостріші коментарі MARUV сама опублікувала у мережі (гортайте фото).

Як відповіла співачка хейтерам

У новому дописі російська гастролерка вирішила прокоментувати всі образи та заяви людей. Вона назвала це хейтерством, шеймінгом і булінгом та додала, що часто стає жертвою таких нападів у мережі.

"Чому ви вважаєте, що ваша позиція – єдина правильна, а всі, хто думають не так, є людьми другого сорту?.. Це чистої води дискримінація і булінг, а найстрашніше, що в нашій країні таке явище все більше і більше входить в норму життя. Саме так і розвивається культура замовчування і морального насильства над особистістю. Люди, які пишуть все це г*вно, невже ви щиро вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше?" – заявила MARUV.

За її словами, так українці демонструють своїм дітям приклад агресії. Окрім цього, MARUV зазначила, що однією з причин цього булінгу є нереалізованість людей у житті, тому що "жити з постійною війною в голові і отримувати радість і задоволення, бажаючи іншій людині біди, показує, наскільки все погано". Порушила вона тему і гастролей в країні-агресора.

В яку країну і куди їхати на заробітки – це особиста справа кожного, тому що кожен шукає своє місце під сонцем, і це місце може бути де завгодно! За це можна засуджувати – це нормально!

– додала вона.

Наприкінці свого звернення MARUV визнала, що некоректно відреагувала на розмову з консульством та визнала свою помилку. Але вибачатись за публічну образу не квапиться.

"Я була не права вчора, що так різко висловилася щодо ситуації з поверненням в Україну. Я піддалася емоціям, тому що не отримала від оператора в українському консульстві потрібну мені інформацію. Я вчинила не найкраще, була така ж груба і нестримана, але я вчуся контролювати емоції і вмію визнавати свої помилки, до чого закликаю і вас", – завершила співачка.