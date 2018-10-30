Це приголомшливо, – Кайлі Міноуг відверто розповіла про новий роман

Австралійська співачка Кайлі Міноуг, яка у вересні відсвяткувала 50-річчя, сміливо хизується новими стосунками. Її обранцем став креативний директор журналу CG Пол Соломонсі.

Нове інтерв'ю з артисткою з'явилось у виданні Stellar, передає The Daily Mail. У спілкуванні з журналістами Кайлі Міноуг зізналась, що не сподівалась ще раз закохатись після болючого розриву з екс-нареченим Джошуа Сассо. Однак наразі артистка відчуває себе щасливою, що більше не приховує від ЗМІ та громадськості.

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"Було чудово зустріти його на своєму шляху. Мати успіх в житті – це приголомшливо. Але ще краще мати поруч з собою людину, яка може його розділити", – зізналась Кайлі Міноуг.

Спершу співачка приховувала новий роман, боячись нашкодити стосункам. Однак згодом Кайлі Міноуг все ж вирішила поділитись своїм щастям з прихильниками. На свій день народження зірка опублікувала перше спільне фото з Полом Соломонсі, що й підтвердило чутки про їх роман. Водночас Кайлі заявила: особисте життя надалі вона залишатиме за кадром.

"Коли для вас щось має велике значення, ви ставитеся до цього з особливою обережністю. Зараз ми пізнаємо один одного, відкриваємося з нових сторін. Але я не хотіла б говорити про це занадто багато. Він просто чудовий, і нам добре разом", – зізналась Кайлі Міноуг.

Нагадаємо, закохану стосунки співачки та Пола переросли у роман, про який все частіше почали писати західні ЗМІ. В одному з інтерв’ю співачка розповідала, що колишнє кохання ледь не закінчилося для неї нервовим зривом. Тоді Міноуг вже готувалась до весілля з кіноактором Джошуа Сассом, який молодший від неї на 20 років, але все завершилось розривом стосунків. Вона шкодувала, що не встигла народити дітей і не вірила, що зможе знову в когось закохатися.