Це приємне божевілля, – Кім Кардашян поділилась думками щодо народження четвертої дитини

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Кім Кардашян та Каньє Вест
Кім Кардашян та Каньє Вест / Instagram / @kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян готується вчетверте стати мамою. Нащадка для зіркового подружжя народить сурогатна мама. Перед поповненням у сім'ї Кім вирішила поділитись із журналістами своїми переживаннями.

Під час одного з випусків "Сімейство Кардашян" зіркова матуся зізналась, що з нетерпінням очікує на появу сина, передає The New York Times. І хоч Кім та Каньє вже виховують 3 дітей, вона дуже хвилюється перед майбутньою подією. 

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"Я дуже хвилююся, але намагаюся тримати себе в руках! Не очікувала, що це трапиться так скоро!" – емоційно поділилась Кім.

За словами американки, вона докладає чималих зусиль, щоб підготувати все до появи на світ її дитини. Зокрема, у маєтку Кім та Каньє вже доробляють дитячу кімнату, в якій зростатиме їхній майбутній син.

Я відчайдушно намагаюся підготувати дитячу перед народженням сина! Це безумство, але таке приємне божевілля,
– додала Кім Кардашян. 

Що відомо про майбутню дитину Кім Кардашян та Каньє Веста

Ще на початку січня 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Кім Кардашян та репер Каньє Вест вчетверте стануть батьками. Зіркова пара вирішила звернутись за допомогою до сурогатної мами. Таку практику вони вже мають, адже доньку Чикаго теж народжувала не Кім. За словами інсайдерів, це вимушений крок, адже лікарі не радять зірці самотужки народжувати через її проблеми зі здоров'ям. 

Після консультації з медиками Кім та Каньє змінили агентство у пошуку сурогатної мами, щоб уникнути розголошення інформації. Проте надмірна обережність не допомогла подружжю втримати секрет: новина про четверту дитину з'явилась не у шоу "Сімейство Кардашян", як це планували, а завдяки інсайдерам.

Відомо, що пологи сурогатної матері заплановані на травень 2019 року. Інсайдери західних ЗМІ припускають, що це буде остання дитина сімейства Вест-Кардашян. 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян Новини LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами
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