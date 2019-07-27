Це просто неповага до мене, – MARUV заявила про чергову крадіжку

Скандальна співачка MARUV, яка активно гастролює Росією, вкотре публічно поскаржилась на злодіїв. Артистка зізналась, що під час її концерту зникла дорога маска. У мережі зірка звернулась до прихильників повернути вкрадений "сувенір".

Відповідну заяву MARUV розмістила в Instagram-Stories. За словами співачки, під час її шоу в Москві невідомий забрав собі на згадку дорогу маску, яку артистка використовувала в перфоменсі.

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"Поверніть, будь ласка, це просто негарно. У нас далі концерти, гастролі, на заміну реквізиту немає часу. Це просто неповага до мене. Хто взяв маску – поверніть її", – заявила MARUV.



MARUV заявила про крадіжку / Instagram / @maruvofficial

Згодом артистка зізналась, що новий власник маски таки вийшов з нею на зв'язок. Російський прихильник, який у мережі записаний як Сергій Караваєв, за вкрадений аксесуар попросив у зірки автограф і фото з ним. Однак вимога злодія обурила MARUV.

Мене така ситуація просто шалено засмучує. Ви її просто забрали зі сцени. У вас була можливість звернутися до охорони або набрати мого директора, всі номери є в мережі. Я б і так з вами сфотографувалась і дала б автограф, але ви її просто забрали і пішли з клубу,

– відповіла співачка.

В результаті MARUV так і не отримала ексклюзивну маску назад. При цьому вона зізналась, що інцидент для неї дуже неприємний, але не катастрофічний.

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"З одного боку я його розумію, бо у мене теж є кумири і улюблені шоу, частинку яких мені б теж хотілося мати. Але я так само розумію, що, приходячи кожен раз на концерти улюблених артистів, я хочу насолодитися шоу з усіма особливостями і декораціями. І якщо всі будуть розтягувати реквізит з концерту улюблених артистів, то глядачі наступних шоу будуть страждати і не зможуть побачити всієї краси", – додала вона.



MARUV показала обличчя злодія / Instagram / @maruvofficial

Що відомо про інші пограбування MARUV?

У мережі 30 березня співачка MARUV заявила, що стала жертвою пограбування. Тоді грабіжники розтрощили її багаж в аеропорту та витягнули з валіз прикраси. Зловмисники думали, що MARUV носить золото та срібло, тому забрали всю біжутерію, яку вона везла з виступу в Тель-Авіві.



Інцидент повторився 24 квітня: в артистки пропали окуляри вартістю 500 євро і нові сережки від Swarovski. При цьому її валізи відкривали за допомогою спеціальних щипців. Зірка публічно звернулась до представників МАУ, щоб ті відреагували на грабунок їхніх пасажирів. В авіакомпанії вибачились перед співачкою та пояснили, що доставкою багажу на борт літака займається приватна компанія.