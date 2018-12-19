Це саундтрек моєї оголеної душі, – Злата Огневич презентувала новий студійний альбом

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Злата Огневич випустила новий альбом "ГРАНІ"
Злата Огневич випустила новий альбом "ГРАНІ" / Прес-служба

Українська співачка Злата Огневич презентувала особливий студійний альбом з назвою "ГРАНІ". Зірка не побоялась та проекспериментувала з музикою.

За словами Злати Огневич, це своєрідна музична сповідь, яка максимально розкриває співачку з різних сторін. Окрім цього, у новій платівці прихильники почують вже відомі хіти – "Танцювати", "Do мене" і "Doloni", а також один з головних треків диска – танцювальний хіт "Єдиний".

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Попри знані треки у платівку ввійшли пісні "Сповідь" та "Сила", які додали свіжий музичний ковток в репертуар артистки. 

"Для мене це не просто студійний альбом, а саундтрек моєї оголеної душі. Це сміливий виклик самій собі, на що я довго не наважувалася. Платівка для тих, хто готовий сприймати нове і незвичне, хто готовий на експерименти зі своїм музичним смаком", – розповіла Злата Огневич.

Злата Огневич "ГРАНІ"
Злата Огневич "ГРАНІ" / прес-служба

Варто зазначити, що платівка вже доступна меломанам на всіх музичних платформах, а також в YouTube.

Слухайте новий альбом Злати Огневич "ГРАНІ" (аудіо):

 

Теги: Новини України LifeStyle Злата Огневич Музика
Джерело: 24 Канал
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