Це смішно, – скандальна сестра Меган Маркл прокоментувала її гучне інтерв'ю про труднощі у житті

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Меган Маркл і її сестра Саманта
Меган Маркл і її сестра Саманта / Page Six

Батько і сестра Меган Маркл не пропускають жодної можливості прокоментувати поведінку їхньої популярної родички. Так, днями в мережі з'явилося інтерв'ю старшої сестри герцогині Сассекської Саманти Маркл, яка гучно відізвалася на зізнання Меган про її важке у королівській сім'ї життя.

Нещодавно на британському каналі ITV вийшов документальний фільм про герцогів Сассекських під назвою "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey). В одному з інтерв'ю для стрічки Меган Маркл зізналася про те, як друзі відмовляли її від шлюбу з внуком Єлизавети ІІ і що вона не думала, що буде настільки важко.

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Її старша сестра Саманта, яка разом з батьком не припиняє поливати їхню пару брудом, в інтерв'ю для Inside Edition прокоментувала вислови герцогині.

Я думаю, це дійсно смішно, коли хтось, кого супроводжують по всьому світу і витрачають мільйони доларів на його безпеку, хтось, хто мандрує на приватних літаках, як мільйонер, може скаржитися на щось. Вона скаржиться, що ніхто не питає, чи все у неї гаразд. Ух ти, а ти сама коли-небудь питала у тата, як він після двох серцевих нападів?
– сказала Саманта Маркл на адресу сестри.

Також своє обурення на скарги Меган Маркл висловила відома телеведуча Венді Вільямс. Вона безжально заявила, що ніхто не жалітиме герцогиню, тому що вона знала, на що йде.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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