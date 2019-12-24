Це старість чи молодість: Карла Бруні запалила у свій 52 день народження

Перша леді Франції вчора, 23 грудня, відсвяткувала свої 52 роки. Модель італійського походження на офіційній сторінці в інстаграмі поділилася енергійним відео, висловивши подяку за всі привітання. Карла Бруні довела, що не відчуває себе на 52 й не скоро подолає бар'єр старості.

Дружина експрезидент Франції Ніколя Саркозі відсвяткувала свій 52 день народження. Співачка та модель продемонструвала нев'янучу вроду та природну красу в запальному танці.

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На кадрах вона постала серед невимушеної домашньої атмосфери в чорній майці та джинсах. Свій позитивний настрій Карла Бруні обгрунтувала емоціями, якими зарядилася завдяки теплим словам прихильників та зіркових колег.

52 роки старості або 52 роки молодості? У будь-якому випадку саме так я себе відчуваю після прочитання всіх ваших привітань,

– прокоментувала модель.

Модельна кар'єра Карли Бруні розпочалася у віці 19 років у співпраці з паризьким агентством "City Models". Вона швидко здобула міжнародне визнання та опинилася на обкладинках модних видань. Жінка входила до двадцятки найбільш високооплачуваних моделей світу на початку 90-х і співпрацювала зі знаменитими модними будинками. У віці 29 років знаменитість завершує свою десятирічну кар'єру моделі й повністю віддається музиці.

Судячи зі сторінок Карли Бруні в соціальних мережах, вона полюбляє згадувати свою успішну модельну кар'єру, публікуючи кадри з найпрестижніших модних показів.