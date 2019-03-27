Це треба бачити: американський митець створює приголомшливі скульптури з LEGO

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Скульптура Натана Савая
Скульптура Натана Савая / Instagram

LEGO – це не лише культовий конструктор, а й матеріал для будівництва цілих світів. Зокрема і мистецьких. Такого висновку дійшов американський митець Натан Савая, який створює неймовірні скульптури з LEGO, вивівши використання останнього на абсолютно новий рівень.

Раніше Савая був юристом в одній з корпорацій Нью-Йорку. Коли вирішив звільнитися, аби повністю поринути у творчість, довелось пройти через власні сумніви та критику з боку друзів і сім'ї, пише Daily Art.

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Натан Савая зі своєю скульптурою

"Коли я був юристом, я швидко зрозумів, що мені зручніше сидіти на підлозі, створюючи скульптури, ніж бути у залі для переговорів. Мої особисті конфлікти та страхи, разом із глибоким прагненням до загального щастя, проклали шлях до того, щоб стати повноцінним художником", – розповів митець. 


Скульптура Натана Савая

Спочатку Савая приходив додому і використовував збирання скульптур як спосіб розслабитися. А потім заняття його так поглинуло, що, попри все, він таки звільнився і з головою пішов у світ LEGO. Митець стверджує, для для нього це дуже природно – подумки розбивати все, що він бачить на прямокутники, і відтворювати за допомогою конструктора. 


Скульптура Натана Савая


Скульптура Натана Савая

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 

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Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle Мистецтво
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