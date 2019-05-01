Це в стилі "Гри престолів", – Кіт Гарінгтон прокоментував фінальну битву за Вінтерфелл (спойлер)

Популярний серіал "Гра престолів" стрімко завоював увагу кіноманів, а кожна серія заключного 8 сезону викликає фурор у мережі. Днями представники HBO опублікували 3 епізод, який залюбки прокоментував голлівудський Джон Сноу – актор Кіт Гарінгтон.

За лічені дні 3 серія "Гри престолів" отримала чи не найбільшу популярність у мережі. Все тому, що саме в цьому епізоді розгортаються події, на які упродовж кількох сезонів очікували глядачі – фінальна битва за Вінтерфелл. Як повідомляє Entertaiment Weekly, не тільки захопливі спецефекти привернули чималу увагу кіноманів, але й несподіваний фінал.

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Видання взяло ексклюзивний коментар в актора Кіта Гарінгтона, який зіграв Джона Сноу в "Грі престолів". Запальний красень зізнався, що був вражений рішенням сценаристів, які віддали Ар'ї Старк головний епізод у битві.

Я був вражений смертю Короля Ночі від рук Ар'ї, оскільки вважав, що він помре завдяки мені,

– розповів Кіт Гарінгтон.

Чимало прихильників саги теж були вражені таким поворотом сюжету. Тому Кіт Гарінгтон припустив, чому саме Ар'я, яку зіграла Мейсі Вільямс, подолала Короля Ночі.

"Мені сподобався цей крок. Це надає тренуванням Ар'ї Старк кінцеву мету. Глядачі, звичайно, будуть засмучені таким рішенням, враховуючи, як довго Джон полював на Короля Ночі, і всі чекали їх епічної битви. Але це в стилі "Гри престолів". Крім того, є щось в тому, що це зробила не та людина, від якої всі цього чекали. Саме тут юна леді показала чоловікам, як треба робити справу", – додав Кіт Гарінгтон.



"Гра престолів": Ар'я Старк / Getty Images

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.