Це велика перемога, – Сергій Лазарєв прокоментував успіх пісні, з якою їде на Євробачення

Сергій Лазарєв, який представлятиме Росію на Євробаченні-2019, представив конкурсну пісню напередодні, 9 березня. Менше, ніж за добу, відео зібрало більше мільйона переглядів, тому співак не втримався від коментування свого успіху.

Вперше Сергій Лазарєв представив пісню Scream, з якою поїде на Євробачення-2019, напередодні, на своєму YouTube-каналі. Оскільки відбір у Росії проходив у закритому вигляді, шанувальники чекали на прем’єру пісні, тому менше, ніж за добу, відеокліп зібрав 1,4 мільйона переглядів.Сергій Лазарєв прокоментував успіх нової композиції на своїй сторінці в Instagram.

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Понад 1 мільйон переглядів за ніч. Кліп в трендах на YouTube і отримує позитивні відгуки. Дякую. Величезна кількість коментарів! Дуже багато пишуть одне словосполучення "Мурашки по шкірі", це велика перемога, значить ми достукалися до сердець. Хоч деякі пишуть, що пісня не в форматі Євробачення, але хіба це погано створювати пісню, яка буде виділятися, яка буде оригінальною і унікальною? Я відразу сказав, що повторюватися я не люблю і погодився їхати вдруге, оскільки була можливість показати себе абсолютно з іншого музичного боку, ніж у 2016. Що ми успішно і зробили,

– прокоментував фрагмент з відеокліпу Сергій Лазарєв.