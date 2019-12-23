Це викликає у мене нудоту, – Леонардо Ді Капріо про скарги колег на "важку" роботу в кіно

Леонардо Ді Капріо є одним із найпопулярніших, найбільш високооплачуваних і найбільш трудолюбивих акторів Голлівуду. Про це відмінно може свідчити його багаторічна праця і нещодавно отриманий "Оскар". Тому він вирішив прокоментувати скарги колег на важку, за їхніми словами, роботу в кіноіндустрії.

Ні для кого не секрет, що кожна робота – складна, однак всі ми також знаємо вислів "знайди собі роботу до душі тобі не прийдеться працювати ні одного дня в житті". Здається, Леонардо Ді Капріо живе якраз за таким принципом. Адже кількість його робіт у кіно складно перерахувати без інтернет-довідки, а він вважає свою працю найлегшою з-поміж усіх інших.

Цікаво! Небезпечний Кіану Рівз: актор приступив до тренувань перед зйомками "Матриці" і "Джона Віка"

У своєму інтерв'ю для Deadline голлівудський актор різко прокоментував скарги, які часто чує від своїх колег. Ді Капріо заявив, що категорично не згоден з тими акторами, які вважають, що зйомки у фільмах – важка робота.

Мене нудить, коли я чую, як люди говорять про труднощі роботи в кіноіндустрії. Це викликає у мене нудоту, тому що нам ах***но пощастило займатися цією справою,

– заявив зірка голлівудського кіно.

Також Леонардо Ді Капріо підкреслив, що і в його житті трапляються моменти, коли знімальний процес висмоктує усі сили, але він вважає, що отриманий результат цього вартий.

Нагадаємо, одним з останніх проєктів за участю Ді Капріо став фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". За роль у стрічці він отримав відзнаку "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль.

Одного разу в Голлівуді: трейлер українською дивитися онлайн