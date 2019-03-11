Це все досвід, – гурт KAZKA прокоментував невдалий виступ на Нацвідборі

Популярний український колектив KAZKA досі засипають питаннями щодо фіаско на Національному відборі до Євробачення-2019. Колектив вирішив відверто розповісти, як змінились їхні будні після шоу та на які проблеми вони звернули увагу.

Як розповіли музиканти у програмі "Світське життя", участь у Нацвідборі була хорошим досвідом. Після не зовсім вдалого виступу солістка колективу Олександра Заріцька вирішила звернути увагу на коментар Джамали та записатись на уроки вокалу.

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"Так, Джамала запропонувала заняття вокалом і ми роздивляємося наші графіки. Оскільки у нас зараз європейський тур, то трішки складно, немає часу взагалі. Але я почала займатися сольфеджіо... Ми будемо більше займатися саме інтонуванням, саме технікою співу", – розповіла Олександра Заріцька.

Сама артистка відверто зізналась, що знає, чому вони зазнали фіаско на шоу. За словами Олександри, це не було непотрапляння в ноти, як писали у мережі, а хвилювання, що завадило їй впевнено виступити. Водночас гурт KAZKA надалі буде боротись за місце на сцені Євробачення.

Я б не сказала, що там було повз (ноти, – LifeStyle 24), більше було проблем саме з хвилюванням, тому голос здавався невпевненим і коливався в інтонуванні. Але це все досвід, думаю, що наступного року, я точно не буду казати, але ми хотіли ще б раз спробувати. Це не 100%, але ми б хотіли представляти Україну. І я зроблю все для того, щоб звучати ідеально,

– зізналась солістка колективу KAZKA.

Після скандального непідписання контракту співачкою MARUV фіналісти Нацвідбору отримали пропозицію замінити її на Євробаченні. Однак музиканти KAZKA, як й інші фаворити шоу, відмовились від такого заманливого запрошення.

"Ми не обговорювали, не зустрічалися. Відмовились, бо не захотіли вносити розбрат серед наших прихильників, тому що люди почали конфліктувати. Вони поділилися на два табори: ті, які казали, щоб ми їхали будь-якою ціною, і ті, хто казав, щоб ми не їхали. Ми вирішили відмовитися просто для того, щоб не робити зайвих конфліктів", – додала Олександра Заріцька.

Чому гурт KAZKA розкритикували?

У другому півфіналі Нацвідбору Євробачення, який пройшов 16 лютого 2019 року, учасники колективу KAZKA презентували свою чуттєву пісню Apart. Зіркові судді шоу заявили, що солістка колективу Олександра Заріцька показала не найкращий результат під час виступу наживо. Як і в 2018 році, це найбільша проблема колективу. І хоч KAZKA, за результатами голосування суддів та глядачів, потрапив до фіналу Нацвідбору, вибороти квиток на Євробачення їм так і не вдалось.

Дивіться виступ гурту KAZKA на Національному відборі (відео):