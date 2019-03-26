Це всього лише від незнання: Сергій Бабкін прокоментував нападки зоозахисників після дельфінарію

Український артист та учасник гурту 5'nizza Сергій Бабкін разом з дітьми відвідав Харківський дельфінарій "Немо", після чого отримав шквал критики від фанатів та зоозахисників. Через декілька годин після розгорнення скандалу артист пояснив, чому був у дельфінарії і попросив шанувальників не ставитись до нього і його сім’ї настільки суворо.

З чого почався скандал?

Менше ніж добу тому Сергій Бабкін опублікував Instagram-допис, де поділився враженнями після відвідин харківського дельфінарію разом з вагітною дружиною Сніжаною та дітьми.

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Рот розтягнутий в усмішці і не збирається розслаблятися! Сплески захоплення, захлинаючись! Вулкан райдужних емоцій родом з дитинства! Неначе занурився у щось дуже рідне і близьке. Про що давно вже забув. Забув мову, забув повадки. Але знаю точно – я потрапив додому. А це мої предки. Ми спілкувалися і дякували один одному за зустріч! У житті людей, в житті тих, ким ми стали, немає такого рівня переживань! Напевне тому, що ми пішли з рідної обителі, а вони залишилися,

– йдеться в публікації Сергія Бабкіна.

У підсумку він подякував дельфінарію "за щастя", яке він там отримав. Але незадовго після оприлюдненого допису в коментарях почали з'являтись звинувачення у тому, що співак навіть не уявляє, у яких тортурах і неприродніх умовах живуть дельфіни. Незважаючи на доволі середню активність сторінки Бабкіна, його допис з щасливими фотографіями з дельфінарію, у порівнянні з іншими постами, отримав майже 20 тисяч вподобань і більше 300 коментарів.

Як на це відгукнулись зоозахисники?

Через кілька годин після публікації Сергія Бабкіна, у Facebook на сторінці зоозахисної ініціативи UAnimals представники навели 5 фактів про дельфінарії для Сергія Бабкіна, які пояснювали, чому дельфінарії – це не найкраще місце для перебування ссавців і що вони зовсім не усміхаються, як думає виконавець.

"1. Під час вилову та транспортування дельфінів велика частина тварин гине.



2. В дельфінаріях використовують хлор та інші хімікати, від який тварини сліпнуть та отримують цілу низку захворювань.



3. Міф дельфінотерапії спростував вже навіть український МОЗ. Більше того, під час плавання з дельфінами тварини можуть передавати спільні із людьми захворювання.



4. Усмішки дельфінів не існує, просто у них така будова щелепи.



5. В природному середовищі дельфіни пропливають до 160 кілометрів на день, тож навіть найбільший дельфінарій для тварин є жахливо тісною консервною банкою."

Окрім цього, представники UAnimals додали, що згідно із законом в Україні заборонені дельфінарії без прямого доступу до морської води, але незважаючи на це, вони досі функціонують у Харкові та Трускавці (Львівська область). Вони підсумували, що сподіваються на переоцінку відношення Сергія Бабкіна "до концтабору для дельфінів". Згодом активісти додали пояснення від Бабкіна, чому він пішов у дельфінарій і насправді не знав про шкоду для дельфінів, але коментар щодо його прохання не накидатись на нього з гучними звинуваченнями зоозахисники не додали.

Що відповів на звинувачення Сергій Бабкін?

Після звинувачень Сергія Бабкіна у відвідуванні незаконного дельфінарію разом з сім'єю, відповідь довго не забарилась. На своїй сторінці він залишив ще один допис, в якому він подякував представникам зоозахисної організації UAnimals за поширення знань про проблеми з утриманням дельфінів в подібних місцях.

Хочу подякувати UAnimals. Ви показали нам зворотний бік медалі. Ми і не підозрювали, що за таким щастям для нас криється така плачевна ситуація для них, дельфінів … Я думав, що своїми діями не завдавав нікому шкоди. Помилявся... У цьому справжня цінність громадських ініціатив. Завдяки цій історії проблему знаю не тільки я, але і моя численна аудиторія. Дякуємо,

– наголосив Сергій Бабкін.

Але український артист водночас і обурився, тому що, на його думку, не варто накидатися на людину зі звинуваченнями так різко.

"Ми, як і сотні звичайних сімей, прийшли отримати неземної захоплення від спілкування з дельфінами, і зізнаюся, такі емоції ми в житті ніколи не відчували. У свою адресу ми отримали дуже багато неприємних слів. Адже це всього лише від незнання. Якщо вже щось міняти, то не в агресивній і образливій формі! А поки у нас по-іншому не виходить, шкода... Ось де головна проблема – повага!" – додав Сергій Бабкін, попросивши у фанатів і журналістів не звертатись до нього з коментуванням цієї ситуації.