Це як образити свою Україну, – MELOVIN зізнався, як ставиться до російських гастролерів

Український співак MELOVIN, менш відомий як Костянтин Бочаров, вирішив відверто розповісти про своє ставлення до російських гастролерів. Серед них – його колега по сцені MARUV, яку він публічно підтримував на Національному відборі Євробачення-2019.

Як він розповів у програмі "Світське життя", під час перемовин із Національною суспільною телерадіокомпанією MARUV зробила свій вибір. Після резонансного скандалу, який завершився відмовою України брати участь у Євробаченні-2019, MELOVIN зустрівся зі співачкою та обговорив гучний інцидент. Про розмову він лаконічно розповів журналістам.

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"Я підтримую вибір артиста. У кожної людини є право: підписати чи не підписати. І їй не сподобався цей договір", – зазначив MELOVIN.

Окрім цього, артист пригадав, як у 2018 році на Євробаченні до нього підходили журналісти із Росії. Вони прагнули довідатись у MELOVIN, як він ставиться до гастролерів, які, не зважаючи на збройний конфлікт, дають виступи в РФ. Зокрема, представників ЗМІ цікавило питання про Ані Лорак та Світлану Лободу, які продовжують виступати в сусідній державі та отримувати там премії.

Вони запитали у мене, як я ставлюся до виступів у Росії українських співачок Ані Лорак та Світлани Лободи. На що я сказав, що це їхні позиції, я б так ніколи в житті не зробив. Це для мене як образити свою Україну, своїх слухачів, свою маму,

– зізнався MELOVIN.

На думку артиста, це добре, що MARUV не поїде до ізраїльського Тель-Авіва. Все тому, що співачка має дружні стосунки з представником Росії на Євробаченні-2019 Сергієм Лазарєвим. Тому перед камерами вони б обійнялись, що у світі могли б сприйняти двояко.

"Я розумію, якщо б вона туди поїхала, то вони все одно б обіймалися (з Сергієм Лазарєвим, – LifeStyle 24), вони все одно б спілкувалися, а це, все-таки, б'є по репутації України, по нашим подіям, які відбуваються тут", – додав MELOVIN.

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019 від України?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ та MARUV не підписали угоду.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.