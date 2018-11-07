Це як сексуальний журнал, – Емілі Ратажковскі пояснила, чому публікує гарячі фото

Одна з найвідоміших моделей світу Емілі Ратажковскі відверто зізналась, чому її блог в Instagram вщент заповнений пікантними фото. Зробила вона це під час церемонії нагородження GQ Australia Men of The Year Awards.

27-річна модель, яка отримала нагороду в номінації "Жінка року", не упустила можливості виступити перед глядачами. Несподівано Емілі Ратажковскі назвала премію GQ Australia Men of The Year Awards божевільною та дала відповідь на питання, яке цікавило мільйонів прихильників – манекенниця пояснила, чому вона носить бікіні та публікує відверті фото в них. Однак відповідь була далеко не проста, як гадали підписники її блогу.

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Думаю, що "Жінка року" – досить божевільний титул. Вважаю, що в 2018 році важливо заперечувати стереотипи. Мова йде про багатогранність. Це стосується і носіння бікіні на пляжі та мого протесту. Не думаю, що хтось з нас повинен обмежитися коробкою або сприйняттям, яке нам насаджують! – заявила Емілі Ратажковскі.

За словами моделі, вона є палкою прихильницею фемінізму, тому публічно відстоює своє право виглядати так, як вона вважає за потрібне. Відтак жодна громадська думка чи обмеження не повпливають на її вибір.

Раніше ж Емілі Ратажковскі заявляла, що вона в захваті від своєї фігури, тому не соромиться демонструвати її красу. Модель додала, що кожна жінка повинна любити себе такою, якою вона є і не зважати на осуд суспільства. Саме через це у гардеробі Емілі Ратажковскі є чимало купальників і спокусливої білизни, а її блог перенасичений сексапільними знімками.

Мій Instagram – це як сексуальний журналі феміністки,

– додала Емілі.

Варто зазначити, що всього за тиждень в Instagram моделі з'явились чимало пікантних фото. Емілі Ратажковскі презентувала нову лінію своїх дизайнерських купальників, засвітивши струнке тіло у пляжному вбранні.