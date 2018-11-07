Це як сексуальний журнал, – Емілі Ратажковскі пояснила, чому публікує гарячі фото

1244 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / hypebae.com

Одна з найвідоміших моделей світу Емілі Ратажковскі відверто зізналась, чому її блог в Instagram вщент заповнений пікантними фото. Зробила вона це під час церемонії нагородження GQ Australia Men of The Year Awards.

27-річна модель, яка отримала нагороду в номінації "Жінка року", не упустила можливості виступити перед глядачами. Несподівано Емілі Ратажковскі назвала премію GQ Australia Men of The Year Awards божевільною та дала відповідь на питання, яке цікавило мільйонів прихильників – манекенниця пояснила, чому вона носить бікіні та публікує відверті фото в них. Однак відповідь була далеко не проста, як гадали підписники її блогу. 

Читайте також: Емілі Ратажковскі не перестає вражати спокусливими формами: гарячі фото

Думаю, що "Жінка року" – досить божевільний титул. Вважаю, що в 2018 році важливо заперечувати стереотипи. Мова йде про багатогранність. Це стосується і носіння бікіні на пляжі та мого протесту. Не думаю, що хтось з нас повинен обмежитися коробкою або сприйняттям, яке нам насаджують! – заявила Емілі Ратажковскі. 

 

За словами моделі, вона є палкою прихильницею фемінізму, тому публічно відстоює своє право виглядати так, як вона вважає за потрібне. Відтак жодна громадська думка чи обмеження не повпливають на її вибір.

Раніше ж Емілі Ратажковскі заявляла, що вона в захваті від своєї фігури, тому не соромиться демонструвати її красу. Модель додала, що кожна жінка повинна любити себе такою, якою вона є і не зважати на осуд суспільства. Саме через це у гардеробі Емілі Ратажковскі є чимало купальників і спокусливої білизни, а її блог перенасичений сексапільними знімками. 

Мій Instagram – це як сексуальний журналі феміністки,
– додала Емілі. 

Варто зазначити, що всього за тиждень в Instagram моделі з'явились чимало пікантних фото. Емілі Ратажковскі презентувала нову лінію своїх дизайнерських купальників, засвітивши струнке тіло у пляжному вбранні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
сьогодні 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 1479
У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
сьогодні 11:48 У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
2066
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1392
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
14 листопада 12:48 Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
1152
Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
14 листопада 09:54 Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
1232
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
13 листопада 20:18 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
2954
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук