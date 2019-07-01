Це заходить занадто далеко, – Аділь Рамі натякнув на судовий позов проти Памели Андерсон

Знаменитий футболіст Аділь Рамі приголомшений поведінкою екс-коханої Памели Андерсон. Спортсмен спершу намагався стояти осторонь скандальних заяв, однак звинувачення у домашньому насильстві змусили його зробити публічне спростування. Окрім цього, він натякнув на судовий позов проти манекенниці.

На своїй сторінці в Instagram футболіст заявив, що Памела Андерсон оприлюднила фейкові дані. Аділь Рамі переконує, що не здатний на насилля, оскільки це суперечить його цінностям. Окрім цього, спортсмен заявив, що всі його знайомі шоковані від заяв американської моделі, оскільки знають, з яким трепетом він ставився до неї та й до всіх жінок.

Читайте також: Найгучніші розлучення місяця: які зірки стали холостяками у червні

"Ну, у мене немає вибору, мені шкода. Я мовчав, бо був у шоці... Ці звинувачення в насильстві абсолютно неправдиві. Я не можу це так залишити. Ті, хто мене знають, розуміють, хто я, і які у мене цінності. Вони знають, що це неможливо, бо я на таке не здатний. Якщо вона хотіла зачепити мене, то зробила правильний вибір. Вона знає, що у мене дуже серйозне ставлення до насильства над жінками. Я занадто поважаю жінок. Тому це просто огидно", – зазначив Аділь Рамі.

При цьому французький футболіст одразу заявив, що не буде розголошувати деталей роману з Памелою Андерсон. Однак остання заява моделі не тільки образила його, але й порушила тему його стосунків з колишньою дружиною та дітьми. Памела Андерсон заявила, що Аділь дбає тільки про себе та геть не зважає на нащадків. Такі слова настільки обурили спортсмена, що він натякнув на судову тяганину через наклеп.

Вона використовує брехню про насилля, щоб поранити мене. Але це зайшло занадто далеко. Я не дозволю цим фейковим звинуваченням впливати не тільки на мене, але й на мою родину. Ці заяви занадто серйозні. Я дозволю професіоналам подбати про це,

– заявив Аділь Рамі.

Що відомо про скандальний розрив Памели Андерсон та Аділя Рамі

52-річна модель Памела Андерсон оголосила про розрив стосунків з Аділем Рамі 25 червня 2019 року. Модель пояснила, що упродовж 2 років вона була жертвою обману: 33-річний спортсмен, за її словами, вів "подвійне життя" та паралельно крутив роман з іншими жінками.

Однак Аділь Рамі поквапився спростувати інформацію від екс-дівчини. Футболіст пояснив, що "подвійним життям" Памела Андерсон називає його спілкування з колишньою дружиною та дітьми. "Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сидоні, яку я також глибоко поважаю", – зауважив Аділь Рамі.

Читайте також: Памела Андерсон оригінально відповіла на заяву екс-коханого: фото

Проте причиною для ймовірної судової тяганини стало чимале зізнання моделі на своєму сайті. Памела Андерсон заявила, що була жертвою домашнього насилля, а одного разу їй довелось звертатись за допомогою до медиків.

Часом він був дуже жорстокий до мене. Він тягав мене за волосся, це було в Лос-Анджелесі минулого літа. Тому, що я залишила його, відправившись в готель після фотосесії. Він також пошкодив мені обидві руки. Мені довелося йти в лікарню, оскільки болі були дуже сильними. Я не могла писати або відкрити пляшку води, – заявила Памела Андерсон.

У скандальні новини вирішила втрутитись колишня дружина Аділя Рамі. Сідоні Б'ємонт зазначила, що за 6 років спільного життя ніколи не бачила агресії в екс-коханого. Вона запевнила, що якби футболіст був таким "чудовиськом", як описала Памела Андерсон, вона б заборонила йому бачитись з їхніми спільними дітьми.