Це завершення однієї глави, – Селена Гомес прокоментувала пісні про роман з Джастіном Бібером

Американська поп-співачка Селена Гомес днями розбурхала мережу. Артистка не показувала пікантні фото, а випустила одразу ж два кліпи, в яких розповіла про труднощі розриву з Джастіном Бібером.

Днями Селена Гомес вперше вирішила прокоментувати особливі композиції. Вона стала запрошеною гостею The SiriusXM Hollywood Studios, що в Лос-Анджелесі. Як передає The Daily Mail, у прямому ефірі Селена Гомес зізналась, що і справді пісні були написані після розриву з Джастіном Бібером. В той час артистка проходила курс лікування від депресії в одному зі спеціалізованих центрів та написала кілька композицій про своє нещасливе кохання.

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Зараз я відчуваю себе абсолютно інакше, ніж коли я її написала. Мені знадобилося багато часу, щоб пройти через це. Але тепер все гаразд. Я усміхаюся і відчуваю себе чудово. Ці дві пісні для мене стали завершенням однієї глави історії,

– поділилась Селена Гомес.

Водночас артистка розповіла, що не весь її альбом буде присвячений стосункам з Джастіном Бібером. Платівка Селени Гомес символічно поділена на дві частини: в одній – пісні, написані після розриву з бойфрендом, в іншій – нові композиції про її життя та плани на майбутнє.

"Інша частина альбому присвячена тому, де я зараз перебуваю і куди йду, так що, на мою думку, це прекрасні пісні, але найкращі я приберегла на потім", – додала вона.

Селена Гомес прийшла на радіоефір у стильній сукні від Jacquemus, вартість якої оцінюють у близько 500 доларів. Вбрання артистки підкреслило її фігуру, а біло-рожеві смужки допомогли візуально зменшити дещо пишні форми. Образ Селена доповнила босоніжками на підборах.

Що відомо про роман Селени Гомес та Джастіна Бібера?Артисти познайомились ще у 2010 році та почали з'являтись на червоних доріжках. Однак тоді у ЗМІ не звернули увагу на вокалістів-початківців, які тільки починали свою кар'єру, а їхні спільні виходи вважали не більше, ніж піар-ходом. Вже за рік Селена Гомес та Джастін Бібер вирушили на спільний відпочинок, підтвердивши, що мають роман. Спільні фото закоханих одразу ж з'явились у всіх таблоїдах, а журналісти не встигали за розвитком їхніх стосунків, адже співаки то оголошували про розрив, то знов були разом.



Після остаточного розлучення у 2018 році Селена Гомес потрапила до психіатричної лікарні. Артистка переживала нервовий зрив та депресію, тому вирішила звернутись за допомогою до медиків. За цей час Джастін відновив роман з Гейлі Болдвін та навіть освідчився їй. Наприкінці вересня 2019-го пара влаштувала розкішне весілля. А от Селена після лікування взялась відновлювати свою кар'єру.