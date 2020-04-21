Це ж неможливо! – Володимир Остапчук розповів, як проводить час з дітьми на карантині

Популярний телеведучий Володимир Остапчук наробив чимало галасу щодо свого розлучення. Однак, як переконує шоумен, після розриву стосунків з Оленою Войченко він більше проводить час з дітьми – Емілією та Еваном.

Як він зізнався у коментарі Viva, це дається нелегко, адже під час самоізоляції діти стають ще активнішими в пошуках нових ігор. Тому Володимир Остапчук пожартував, що батьки скоро самі винайдуть вакцину проти коронавірусу, щоб віддати нащадків у садок чи школу. Водночас шоумен розуміє, наскільки складно доводиться його колишній дружині Олені Войченко.

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"Мені здається, якщо ще місяць не знайдуть вакцину від вірусу, то її винайдуть загнані в будинку батьки. Це ж неможливо! Олені, з якою живуть наші шибеники, потрібно пам'ятник поставити за те, як вона з ними справляється. У мене зараз теж більше часу, і я намагаюся бути з малюками частіше, але навіть мої "парафії" закінчуються плачевно: татові потрапляють в зуби м'ячем, стрибають на нього з дивана або фарбують нігті. І це ми намагалися почитати книгу", – зазначив Володимир Остапчук.

Окрім цього, Володимир Остапчук поділився лайфхаками, чим можна зайняти дітей на карантині. Поради він склав, базуючись на іграх, які пропонував своїм нащадкам.

Чим зайнятись з дітьми на карантині: порада Володимира Остапчука

Написати і розмалювати книгу. Так, Емілії вийшло зробити "Книгу шпигунів". Рольові ігри з улюблених мультфільмів. Володимир Остапчук вирішив не приховувати, що з донькою перевтілюється у принцесу Селесту з Little Pony. Використати розмальовки, магічні онлайн-шоу, ігри на телефоні по типу "правда чи дія". Запропонуйте дітям челендж "Командуй мною". Варто інколи давати змогу дитині побути дорослим і кілька хвилин диктувати свої правила щодо прогулянок, прибирання, гардеробу тощо. Готуйте їжу зі своїми дітьми. Можна грати в шпигунів секретним кодом і супертелефоном. За словами Володимира Остапчука, він з донькою стежить за дворічним Еваном, розставляє жучки у ванній і нібито дзвонить в штаб.

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука?

Вперше про розрив стосунків ведучого Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко заговорили у жовтні 2019 року. Спершу всі вітчизняні ЗМІ поширили чутки про ймовірне розлучення, а згодом його підтвердила і сама пара.



Олена дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про численні зради чоловіка, після чого між колишніми коханими розпочалися постійні конфлікти, які активно описувала преса. Шоумен навіть погрожував ексдружині. Войченко також зазначила, що Остапчук не хоче брати на себе жодних офіційних зобов'язань щодо утримання дітей.



Водночас у мережі знайшли ймовірну обраницю ведучого. Нею виявилась 33-річна нотаріус Христина Горняк.