Це жах, – принц Вільям кумедно розповів про заплітання доньки

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджські вкотре привернули увагу журналістів до своєї родини. Під час публічного заходу принц Вільям відповів на питання британців, розповівши про жахливий досвід у заплітанні доньки.

Як повідомляє People, сталось це під час відвідання міста Блекпул. Туди герцог Кембриджський прибув зі своєю чарівною дружиною Кейт Міддлтон. За традицією, перед офіційною частиною поїздки королівська пара підійшла до ошелешеного натовпу, що зібрався біля знаменитої вежі Blackpool Tower. 

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Під час спілкування з британцями принц Вільям, як багатодітний татусь, вирішив розповісти про свою невдачу. Внук Її Величності зізнався, що раз спробував заплести своїй 3-річній доньці Шарлотті хвостик, однак його намагання обернулись фіаско. 

Ніколи не намагайтеся зав'язувати хвостика! Це просто жах,
– з гумором порадив принц Вільям. 

На такий коментар одразу ж відреагувала Кейт Міддлтон, яка не стримувала свого сміху. Герцогиня Кембриджська запитала у свого чоловіка, чи він хоч раз пробував плести косичку. Курйозна відповідь принца Вільяма не забарилась. 

"Тепер я можу зав'язати хвостика, на цьому все. Я ж не маю достатньо волосся, щоби практикуватися", – з усмішкою додав принц. 

Принц Вільям пожартував під час офіційного заходу
Принц Вільям пожартував під час офіційного заходу / Twitter / @KensingtonRoyal

Згідно із кадрами, які опублікували представники Кенсінгтонського палацу, сотні британців прийшли на зустрічі з герцогами Кембриджськими. Ролик приголомшив мережу. 

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Діти і неповнолітні Кейт Міддлтон Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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