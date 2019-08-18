Целюліт і розтяжки на грудях: співачка Стейсі Соломон відверто демонструє тіло після пологів

Британська співачка і телеведуча Стейсі Соломон, яка в травні 2019 року втретє стала матір'ю, відверто демонструє своє тіло після пологів у соціальній мережі Instagram, за якою стежать понад 2 мільйони користувачів.

Instagram визнано однією з найбільш небезпечних соціальних мереж, адже "ідеальні" фото блогерів та моделей негативно впливають на ставлення до себе у звичайних жінок, через що вони втрачають впевненість і вважають себе непривабливими. Те ж саме відбувається й з фотографіями після народження дітей. Деякі знаменитості відразу після пологів демонструють свої підтягнуті тіла, переконуючи підписників, що можна виглядати, як "ангел" Victoria's Secret і з годувальним малюком. Однак таке часто вводить в оману простих дівчат та жінок, які стали матерями.

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Але є й інші зірки, які не приховують свого тіла і демонструють справжні реалії, що трапляються з багатьма після народження дітей. До прикладу, співачка Стейсі Соломон, яка стала популярною після своєї участі у британському шоу X Factor. 29-річна зірка виховує трьох дітей, а останнього сина Рекса вона народила 23 травня.

Так, Стейсі Соломон на своїй сторінці в Instagram публікує відверті фото, на яких демонструє розтяжки на грудях та целюліт. Однак весь час жінка насолоджується материнством і не боїться демонструвати своє тіло. У такий спосіб Стейсі мотивує інших жінок та переконує у тому, що не потрібно комплексувати.

Я люблю своє тіло. Кожну його частинку. Навіть ті місця, яке суспільство критикує. Це все мало статися для того, щоб народився він (дитина Рекс, – LifeStyle 24). І Зекарі. І Лейтон. Целюліт прекрасний,

– додала у підписі співачка.