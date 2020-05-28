У Центрі Довженка влаштували обшуки: правоохоронці вилучають документи

Четвер 28 травня у Довженко-Центрі розпочався із заяви про банкрутство. А вже за лічені години після цього у фільмофонді СБУ та Нацполіція влаштували обшуки.

Про це повідомив директор Довженко-Центру Іван Козленко у фейсбуці. Чоловік зазначив, що наразі правоохоронці вилучають документи. Іван Козленко наголосив, що поява представників СБУ та Нацполіції не стосується ранкової заяви, а забирають ті папери, які допоможуть розкрити кримінальну справу за Актом ревізії Державної авіаційної служби.

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У мережі він також опублікував кілька фото, на яких видно процес обшуку в приміщенні Довженко-Центру.

Що відомо про заяву Центру Довженка

Від початку 2020 року Довженко-Центр, який є архівом для зберігання фільмів, мав фінансові труднощі. Виявилось, що мистецький центр не отримав державне фінансування, а в Мінфіні не затвердили подані документи. Представники установи переконані, що у критичній ситуації винне керівництво Держкіно, яке подавало занижені суми, необхідні для функціонування закладу.

Упродовж 5 місяців у мистецькому центрі вичерпали усі ресурси, тому вже наприкінці травня Іван Козленко змушений був оголосити про неплатоспроможність. 70% бюджету Довженко-Центру складають державні кошти, а решта – доходи від проведення світських заходів, здача в оренду приміщень для концертів чи інших масових подій. Оскільки через карантин установа була закритою, додаткових ресурсів не вистачило для того, аби втриматись на плаву.

Наразі представники Центру Довженка відправили офіційні звернення до Міністерства культури та інформаційної політики та Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вони вимагають поновити державне фінансування, адже через кризу фільмофонд може опинитись під загрозою знищення.