Музична премія YUNA, яка щороку збирає сотні представників української музичної індустрії у Києві, цьогоріч пройде онлайн. Щодо урочистостей, то їх перенесли на 2021 рік. Причиною цьому є пандемія коронавірусу, яка з часом не слабшає.

Про перенесення Національної музичної премії YUNA організатори повідомили 7 липня. Подія повинна була відбутись ще 24 березня 2020 року, але через введення карантину на території України її перенесли на 26 травня. Однак карантин не послабили та не скасували, тому було вирішено перенести церемонію на 14 вересня. Але щоб уникнути ризиків, було вирішено провести церемонію оголошення переможців онлайн 9 липня о 12:30 на офіційних сторінках премії у соцмережах.

До теми Номінанти премії YUNA 2020

Де дивитись премію YUNA 2020 9 липня:



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Оголошення переможців премії YUNA 2020 відбудеться онлайн 9 липня / Пресслужба

Коли відбудеться YUNA 2021?

Щодо церемоніії 2021 року, то 7 липня стало відомо, що офлайн-подія з червоною доріжкою та номінантами церемонії відбудеться в рамках десятої, ювілейної, церемонії YUNA 2021. Вона триватиме два дні – 30 та 31 березня 2021 року. Це буде два різних шоу у Палаці "Україна", повідомляє 24 канал.

YUNA 2020 відбудеться в рамках десятої YUNA. Оскільки це ювілейна подія, ми вирішили зробити її особливою. Завдяки тому, що кількість наших номінацій постійно зростає, ми масштабували й наше шоу – воно триватиме не один, а два вечори. Ми готуємо до свого ювілею багато сюрпризів, отже чекаємо всіх, хто любить українську музику, 30 та 31 березня 2021 року у Палаці "Україна",

– повідомив генеральний продюсер премії YUNA Павло Шилько.

Придбані квитки на церемонію YUNA 2020 діятимуть до наступного року і їх можна буде використати 30 березня без необхідності обміну. Квиток на 31 березня такі глядачі зможуть придбати зі знижкою 20%.

Нагадаємо, що 9 березня пройшла пре-паті премії YUNA, на якій оголосили перших переможців в 4 номінаціях. Статуетки вже отримали Аlyona Аlyona, MONATIK, Alina Pash, Луна та MARUV.