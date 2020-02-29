Ці пісні не хотіли брати на радіо, – Тіна Кароль поділилася відео з нового концертного туру
Популярна українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль відправилася в концертний тур з новою програмою. Днями вона поділилася новим відео з гастролей, де розповіла, які її пісні не хотіли брати на радіо.
Знаменита виконавиця не раз дивувала прихильників привабливими постановками та образами. Зірка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі фрагментом з львівського концерту свого нового туру.
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Тіна Кароль часто вдається до музичних експериментів. На ролику, який опублікувала знаменитість, вона виконує ліричну композицію "Намалюю тобі зорі" та запального "Пупсика".
Спершу попдіва одягнена у білу сорочку оверсайз, яка додає її образу ніжності та, водночас, спокусливості. Після виконання "Намалюю тобі зорі" артистка сказала, що пісні такого роду не хотіли брати в ротацію на радіо, бо вони занадто складні.
Вони хотіли легковажності і я написала її,
– сказала Тіна.
Після цього вона заспівала одну зі своїх найбільш запальних композицій "Пупсик". Зірка зняла сорочку та була на сцені в зеленому комбінезоні з привабливим декольте та короткими шортами. Зазначимо, що в цьому ж вбранні можна побачити Тіну в кліпі до треку.
На обличчі у виконавиці був легкий макіяж в природних тонах, а волосся вкладене вже у звичну для Кароль зачіску з локонами.
Тіна Кароль – Пупсик: дивитись відео онлайн
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