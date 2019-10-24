Оля Цибульська зняла провокативний кліп з героєм шоу "Холостяк": відео

Українська співачка Оля Цибульська випустила довгоочікуваний кліп до пісні "Янголи Плачуть". У ролику артистка без прикрас показала головну проблему сучасного суспільства – залежність від гаджетів. Та у відео було й чимало провокативних кадрів, знятих з колишнім учасником шоу "Холостяк" Нікітою Добриніним.

За словами Олі Цибульської, це вперше вона погодилась на інтимні сцени для кліпу. Вибір Нікіти Добриніна на головну роль в ролику артистка двозначно пояснила рядками з пісні: "Кажуть, я вкрала тебе" і "Хто не любив, той нас не пробачить". Гарячі кадри інтиму між двома ведучими вже встигли розбурхати мережу.

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Однак не інтимні сцени артистки з колишнім учасником шоу "Холостяк" стали головними у кліпі "Янголи Плачуть". Оля Цибульська та режисер відео Юрій Двіжон вирішили показати, наскільки гаджети впливають на суспільство. Зробили вони це на прикладі однієї сім'ї, чиє життя повністю перенесене в екран телефону. Цибульська та Добринін вечеряють "лайками" з соціальних мереж, займаються коханням з телефонами в руках та приймають душ, не залишаючи гаджетів. Втрутитись у віртуальне спілкування вирішує їхніх син, якого зіграв нащадок артистки Нестор.

Дивлячись на екрани телефонів, а не в очі рідних людей, ми пропускаємо дорослішання дітей та найщасливіші моменти реальності. Більшість моїх знайомих не відпускають телефон з рук упродовж усього дня, навіть коли приймають ванну, ходять в SPA або й до вбиральні. Я дуже сподіваюсь, що цей кліп змусить кожного подивитися на себе зі сторони і бути онлайн не в телефоні, а у своєму житті,

– зазначила Оля Цибульська.

Окрім цього, співачка поділилась, що саме її син Нестор надихнув її на створення такого кліпу. Хлопчик, який вперше знявся у ролику Олі Цибульської, одного вечора забрав у зіркової мами телефон та заявив: "Поки ти дивишся в телефон, проходить моє дитинство". Ці слова розчулили артистку та надихнули її на створення соціального ролика.

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