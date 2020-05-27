Цікаві серіали 2020 року, які розбавлять карантинні будні

Мабуть, кіномани вже встигли переглянути десятки телепроєктів за час карантину. Знаменитості – не виняток. Своїми враженнями від перегляду кінострічок вони залюбки діляться у мережі. Так, співачка Alyosha опублікувала список серіалів, які зможуть додати барв до сірих буднів.

До добірки Alyosha увійшли всього 3 серіали, які українці могли ще не бачити. Всі стрічки вийшли у прокат у 2020 році та вже відзначились успіхом. Що ж радить переглянути артистка до закінчення карантину – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

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"Вікторина"

Кількість серій – 3

Рейтинг IMDb – 7,4

Головні актори: Майкл Шин, Меттью Макфейден, Сіан Кліффорд, Марк Боннар

Серіал "Вікторина" знятий за реальними подіями. Шоу "Хто хоче стати мільйонером" отримало шалену популярність серед глядачів, адже кожен хотів би стати щасливчиком. Сюжет будується довкола скандалу 2001 року, коли шахраї отримали виграш. У злочинній схемі брали участь майор Чарльз Інгрем, його дружина Діана, а також один з глядачів шоу. Чим же обернулась історія та як їм вдалось вибороти перемогу при десятках камер?

Дивіться трейлер до серіалу "Вікторина": відео

"Голлівуд"

Кількість серій – 7

Рейтинг IMDb – 7,7

Головні актори: Даррен Крісс, Самара Вівінг, Лора Герріер, Джим Парсонс, Петті ЛюПон, Ділан МакДермотт, Куїн Латіфа, Девід Коренсвет, Джеремі Поуп

За сюжетом, у 1940 році група молодих акторів приїхала підкорювати Голлівуд. Всі вони – талановиті, наполегливі та мріють стати зірками. Однак і знані актори не мають наміру поступатись своїм місцем. Серіал покаже всі труднощі на шляху до слави та людей, які не опускають руки через труднощі.

Дивіться трейлер до серіалу "Голлівуд": відео

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"Усюди жевріють пожежі"

Кількість серій – 8

Рейтинг IMDb – 7,7

Головні актори: Різ Візерспун, Керрі Вашингтон, Розмарі Девітт, Джошуа Джексон, Лексі Андервуд

Головна героїня – багатійка і взірцева господиня Елена Річардсон. У її житті, здавалось би, все бездоганно: розкішний будинок, чудові діти та чоловік. Однак все змінюється, коли до містечка Шейкер-Хайтс приїжджає художниця Мія Воррен. Відтоді у житті Елени стаються жахливі події.

Дивіться трейлер до серіалу "Усюди жевріють пожежі": відео