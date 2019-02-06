Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати

Молдовський співак та композитор Дан Балан 6 лютого відзначає свій ювілейний день народження. З нагоди 40-річчя харизматичного артиста журналісти LifeStyle 24 підібрали цікаві факти із його життя, які зможуть вас здивувати.

Талановитий композитор, співак, номінант на премію Греммі – це далеко не все, чим може похизуватись Дан Балан. До світової слави у його житті було чимало яскравих подій та, як не дивно, комплексів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали факти із життя Дана Балана, яких ви могли не знати.

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Першу пісню талановитий Дан Балан написав ще у шкільні роки. Майбутньому артисту було всього 10 років, коли його батьки подарували акордеон. Музичний інструмент став першим для Дана Балана, тому саме завдяки йому співак написав свою дебютну пісню.

Співак народився у досить заможній сім'ї. Його батько Михай Балан був послом Молдови в Ізраїлі, а мама – Людмила – популярною телеведучою. Під час прямого ефіру шоу "Голос країни 9" артист зізнався, що йому пощастило з родичами, адже вони надихали та допомагали йому здобувати успіх. У Дана Балана є сестра Санда, яка повторила успіх своєї зірковолї мами та стала телеведучою.



Дан Балан із сестрою і бабусею / Point

А от свою вокальну кар'єру артист розпочинав у складі рок-гуртів Pantheon та Inferialis. Однак швидко Дан Балан зрозумів, що їх музику слухають одиниці меломанів. Тому артист обрав більш популярну музику, створивши гурт O-Zone. Їхній хіт "Dragostea Din Tei" свого часу заполонив всі чарти та був внесений у Книгу рекордів Гіннеса.

Дан Балан зізнався, що дуже комплексував через свою худорлявість. Коли він виступав у складі гурту O-Zone, всіляко намагався набрати вагу, однак все ж йому це не вдавалось зробити.



Дан Балан заснував гурт O-Zone / Maxim

Дан Балан є єдиним молдовським співаком, якого номінували на престижну музичну премію Греммі. Сталось це у 2009 році. Він виступив співавтором пісні "Live Your Life", яку виконали поп-діва Ріанна і репер T.I.

Співака можна сміливо назвати поліглотом. Дан Балан відмінно володіє молдовською, іспанською, російською, французькою та англійською мовами.



Дан Балан знає 5 іноземних мов / Instagram / @danbalan