Цікаві факти про комедію "DZIDZIO Перший раз", яких ви могли не знати

Хоч із часу прем'єри кінокомедії "DZIDZIO Перший раз" минуло понад 2 місяці, однак вона досі залишається однією з найбільш обговорюваних кінострічок. Днями режисер та головний актор фільму Дзідзьо розповів, чим його робота відрізняється від інших.

Михайло Хома (справжнє ім'я Дзідзьо) поділився цікавими деталями про комедію, перебуваючи на лікуванні після несподіваного нападу. На думку артиста, фільм "DZIDZIO Перший раз" можна з легкістю назвати особливим. Свої слова Дзідзьо підтвердив фактами.

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Топ-5 цікавих фактів про комедію "DZIDZIO Перший раз"

Як переконує Дзідзьо, фільм – єдина повнометражна українська кінострічка 2018 року, зроблена повністю на приватні кошти. Чималу суму було взято в позику з усіма ризиками та без жодної копійки державної допомоги.

Комедію створили рівно за 7 місяців від часу написання сценарію до здачі фільму в прокат.

Фільм "DZIDZIO Перший раз" взяв для показу найбільший кінодистриб‘ютор в Україні – компанія B&H, яка працює переважно з голлівудськими фільмами. Кінострічка з'явилась на екранах понад 170 вітчизняних кінотеатрів.

У комедії знімалися професійні та непрофесійні актори, які представляли практично усі регіони України. Зокрема, галицьку господиню на ринку зіграла Народна акторка України родом з Донецька Ніна Набока.

"DZIDZIO Перший раз" став першим фільмом в Україні, що отримав прокатні посвідчення від Держкіно на стрічку з тифлокоментарем (для людей, що не бачать) і субтитруваннями (для людей, що не чують).

"DZIDZIO Перший раз": сюжет та трейлер

Автори сценарію взяли в основу фільму кумедну історію про звичайного українського хлопця Дзідзьо. Він випадково запізнюється на літак до Португалії, де на нього вже чекали мама та знайомство з дівчиною Зоряною. Через таку легковажність Дзідзьо змушений покинути квартиру в місті та переїхати в сільську хатину свого дідуся. Однак саме тут на головного героя чекають найбільші пригоди.

Головну роль у комедії виконав сам Дзідзьо. Окрім цього, у кінострічці засвітились актори Сергій Либа та Анна Тихомирова. Прем'єра фільму "DZIDZIO Перший раз" відбулась 25 жовтня 2018 року та відзначилась чималим успіхом.

Комедія "DZIDZIO Перший раз": дивіться відео трейлеру