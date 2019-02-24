Цікаві факти про Оскар-2019, які можуть вас здивувати

Лічені години залишились до початку однієї з найбільш важливих подій року у світі кіно – вручення премії Оскар. 91 церемонія кінопремії Оскар пройде 24 лютого традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі (за київським часом – в ніч з 24 на 25 лютого о 3:00).

До вашої уваги докладніше про головні родзинки цьогорічного шоу і претендентів на золоту статуетку.

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Вперше без ведучого

Вперше за тридцять років на церемонії не буде ведучого. Комік Кевін Харт змушений був відмовитися від цієї ролі. Через свої неоднозначні жарти щодо нетрадиційної сексуальної орієнтації, які викликали обурення в американському суспільстві. Попри це організатори церемонії запевняють: видовище буде неймовірним.

Це буде шоу сповнене енергії, воно буде дуже захоплюючим,

– запевнила продюсер церемонії Оскару Глейн Вейсс.



Кевін Харт

Музика на церемонії

На церемонії прозвучать пісні з фільмів-номінантів. Гратимуть: Леді Гага, Кендрік Ламар та Дженніфер Хадсон. Відкриє церемонію рок-гурт Queen з Адамом Ламбертом.

Чемпіонство в категорії "Найкращий фільм" пророкують...

Чемпіонство в категорії "кращий фільм" пророкують стрічці мексиканського режисера Альфонсо Куарона "Рома" про Мехіко 70-х. Вона зібрала рекордну кількість номінацій – 10. Стрічку раніше відзначили на Венеційському кінофестивалі головним призом – "Золотим левом".

Я не знаю, що сталося. Я хочу сказати: я просто зробив те, що мав зробити. І я щасливий, що з певних причин всі елементи склалися так, що аудиторія так емоційно відреагувала,

– розповів режисер стрічки Альфонсо Куарон.

Відео: трейлер фільму "Рома"

Чемпіонство в категорії "Найкращий режисер" пророкують...

Старання Альфонсо Куарона дозволили йому також претендувати на Оскар в категорії "найкращий режисер".

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Цього року в цій номінації найбільша кількість іноземців – три. Конкуренцію Куарону складають Йоргос Лантимос зі стрічкою "Фаворитка" і Павєл Павліковські з фільмом "Холодна війна".

Альфонсо Куарон, Йоргос Лантимос, Павєл Павліковські

Чемпіонство в категорії "Найкращий актор" пророкують...

Історія Фреді Меркьюрі і його групи Queen зворушила багатьох і стрічка "Богемна рапсодія" теж опинилася серед номінантів на Оскар. Рамі Малік, який зіграв лідера легендарного рок-гурту 80-х, вважається фаворитом в категорії "найкращий актор".

Фреді Меркьюрі та Рамі Малік у фільмі "Богемна рапсодія"

Гідну конкуренцію йому складе Крістіан Бейл, який заради ролі віце-президента США Діка Чейні у стрічці "Влада", набрав 20 кілограмів.

У фільмів є чудова властивість: ви завжди можете зустріти людей, які можливо за десять років подивляться "Владу". Можливо, раніше вони її не бачили, або побачать її на різних етапах свого життя, і вона їм сподобається,

– зазначив актор Крістіан Бейл.

Як змінився Крістіан Бейл для фільму "Влада"

Подарунки з канабісом

Всі номінанти отримають подарунки від організаторів церемонії. Зірки зможуть насолодитися подорожжю до Коста-Ріки або Панами чи Галапагоських островів на власний вибір. Також номінанти отримають креми для обличчя з конопель та тістечка з канабісом.

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