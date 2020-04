Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї

У неділю, 19 квітня, всі православні християни святкують Великдень. В умовах карантину мільйони українських родин залишились вдома, тому журналісти LifeStyle підібрали цікаві і добрі фільми, які неодмінно сподобаються як батькам, так і дітям.

Комедії чи екранізації відомих казок, про тварин та школярів – у добірці можна знайти фільм навіть для вибагливих кіноманів. Тож вмощуйтесь зручніше та обирайте ідеальний фільм для перегляду з родиною! А щоб кінострічка змогла вас вразити, журналісти LifeStyle 24 брали до уваги тільки ті новинки кіно, які вийшли у прокат за останні 2 роки.

"Поклик пращурів"

Оригінальна назва: Call of the Wild

Рік виходу: 2020

Рейтинг IMDb: 6,8

Головні актори: Гаррісон Форд, Карен Гіллан, Бредлі Вітфорд, Ден Стівенс, Джин Луїса Келлі, Кара Гі, Вес Браун, Омар Сі

Фільм знятий за мотивами легендарного роману Джека Лондона. Події у кінострічці "Поклик пращурів" розгортаються у розпал так званої "золотої лихоманки" в Америці. На одному ранчо жив собака Бак, який зацікавив золотошукачів, оскільки міг тягати за собою важкі сани. Тому домашнього улюбленця викрадають та переправляють на Аляску, де на головного героя чекає чимало випробувань.

Дивіться трейлер до фільму "Поклик пращурів": відео

"Аладдін"

Оригінальна назва: Aladdin

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb: 7,0

Головні актори: Вілл Сміт, Наомі Скотт, Біллі Магнуссен, Назім Педрад, Мена Массуд, Навід Негабан

Історія про Аладдіна та чарівну лампу, мабуть, відома всім. Однак геніальна екранізація режисера Гая Річі точно не залишить вас байдужими.

Фільм розкаже про звичайного злодія, який мріє стати принцом і одружитись з принцесою Жасмін. Він випадково стає власником чарівної лампи, якою хотів заволодіти підступний візир Джафар. Та не все так просто: Аладдін переживе найзахопливіші пригоди у своєму житті та прийматиме рішення, від яких залежить доля інших.

Дивіться трейлер до фільму "Аладдін": відео

"Їжак Сонік"

Оригінальна назва: Sonic the Hedgehog

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb: 6,6

Головні актори: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл Макдонаф, Тіка Самптер, Бен Шварц, Адам Паллі

Це захоплива історія про правоохоронця Тома, який ніяк не може отримати підвищення через промахи. Одного разу він зустрічає прибульця Соніка, який дуже схожий на їжака. Істота є надшвидкою, тому за ним полює безжальний доктор Айво. Завдяки Соніку науковець мріє підкорити всю планету, тому доля людства тепер залежить від Тома.

Дивіться трейлер до фільму "Їжак Сонік": відео

"Очима собаки"

Оригінальна назва: The Art of Racing In The Rain

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb: 7,5

Головні актори: Майло Вентімілья, Аманда Сейфрід, Кевін Костнер, Гері Коул, Кеті Бейкер

За подіями у житті автогонщика Денні Свіфта ретельно стежить його собака. Домашній улюбленець став для головного героя справжнім другом, який супроводжує його всюди. Собака Енцо пізнає людські почуття, що неодноразово викличе сміх при перегляді.

Дивіться трейлер до фільму "Очима собаки": відео

"Джуманджі: Наступний рівень"

Оригінальна назва: Jumanji: The Next Level

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb: 6,7

Головні актори: Двейн Джонсон, Карен Гіллан, Джек Блек, Кевін Харт, Нік Джонас, Денні ДеВіто

Третій фільм у знаменитій пригодницькій франшизі. За сюжетом, потайки від своїх друзів Спенсер відремонтував гру "Джуманджі". Школярі, прийшовши до однолітка, бачать ввімкнену касету та розуміють, що Спенсер знов опинився у відеогрі. Вони вирушають, щоб врятувати друга, не підозрюючи, що правила вже змінились.

Дивіться трейлер до фільму "Джуманджі: Новий рівень": відео

"Король Лев"

Оригінальна назва: The Lion King

Рік виходу: 2019

Рейтинг IMDb: 6,9

Головні актори: Дональд Гловер, Бейонсе, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер, Сет Роген, Джон Олівер.

Кінострічка "Король Лев" стала однією з найбільш очікуваних у 2019 році. Все тому, що мільйони прихильників мультфільму Disney очікували на повернення на екрани головного героя – левеня Сімби. Він пізнає горе втрати і проходить складні випробування для того, щоб вкінці поборотися за престол і стати справжнім Королем. Для реалістичності кадрів автори фільму комбінували CGI-графіку з "живими" кадрами, що не може не вразити!

Дивіться трейлер до фільму "Король Лев": відео

"Мері Поппінс повертається"

Оригінальна назва: Mary Poppins Returns

Рік виходу: грудень 2018

Рейтинг IMDb: 6,7

Головні актори: Емілі Блант, Бен Вішоу, Лін-Мануель Міранда, Емілі Мортімер, Колін Ферт, Меріл Стріп, Джулі Волтерс

Ми не могли оминути увагою кінострічки про знамениту няню Мері Поппінс. У новому фільмі вона повертається до Майкла Бенкса, коли він вже дорослий чоловік, який береться за тимчасову роботу в одному з лондонських банків. В його родині настали непрості часи, тому в період хаосу до родини повертається Мері Поппінс, яка готова повернути віру в казку та залагодити всі труднощі.

Дивіться трейлер до фільму "Мері Поппінс повертається": відео