Цілий світ, наповнений любов'ю, – Настя Каменських відверто про кохання до Потапа

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Поки новостворене подружжя відпочиває у Туреччині, насолоджуючись медовим місяцем, час від часу до кожного з них приходить натхнення написати про свої почуття, які так довго доводилося приховувати. Вперше за довгий час Настя Каменських розповіла, що відчуває до свого чоловіка та екс-колеги Потапа.

Нову світлину з весілля, під якою написала зворушливі слова на адресу Потапа, Настя Каменських опублікувала на сторінці в Instagram.

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Співачка розпочала відверті зізнання зі слів подяки шанувальникам, які не втомлюються вітати їх з одруженням. Вона написала, що дуже любить своїх фанатів і намагається ділитися з ними кожним днем, однак найпотаємніше, а саме кохання з Потапом, вони хотіли зберегти для них двох. Однак, коли прийшов час, вони розповіли про найважливіші почуття за допомогою творчості та музики.

Любов – це велике і високе почуття. Це безцінні емоції. Я щиро бажаю вам знайти людину, в очах якого ви будете бачити цілий світ, який наповнений любов'ю... Погляд якого змушує ваше серце битися швидше. Людини, з яким хочеться бути кожну хвилину, тримати його за руку і відчувати неймовірне щастя. Тонути в його обіймах. Людину, яка наповнює вас, доповнює і ставати невіддільною частинкою вашої всесвіту,
– прокоментувала Настя Каменських світлину з Потапом.

Потап і Настя
Потап і Настя Каменських / Instagram  / @kamenskux

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Потап Потап і Настя Настя Каменських Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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