Цілком таємно: Хайді Клум і Том Каулітц одружились ще 5 місяців тому, – ЗМІ

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Хайді Клум і Том Каулітц одружились
Хайді Клум і Том Каулітц одружились / Instagram / @heidiklum

Знаменита супермодель Хайді Клум та гітарист групи Tokio Hotel Том Каулітц таємно одружилися. Сталось це ще 22 лютого 2019 року.

Майже півроку пара тримала своє узаконення стосунків в секреті, поки портал TMZ не отримав інформацію зі своїх джерел.

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Інсайдери зазначають, що пару в день їхнього одруження бачили разом в ресторані. Клум згадувала про те, що цей день – пам'ятний для пари. Де відбулось одруження та хто був на події присутній – невідомо, однак те, що закоханим вдалось зберегти таку деталь особистого життя протягом стількох місяців – це факт.

Журналісти LifeStyle 24 переглянули її фотографії на Instagram-сторінці та помітили, що наступний день після їхнього одруження, 23 лютого, Хайді опублікувала романтичне фото. На ньому вона їла локшину разом зі своїм коханим на фоні розкішного букету троянд. "Рік тому сьогодні", – йдеть в дописі. Можливо, у річницю якогось особливого для них дня вони і вирішили узаконити свої відносини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heute vor einem Jahr ......️

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Що відомо про стосунки Клум та Каулітца?Про роман знаменитостей стало відомо в березні 2018 року після їхнього спільного виходу з ресторану Delilah, що в Нью-Йорку. Гітарист гурту Tokio Hotel не був присутнім на вечірці, однак зустрів модель і провів її до автомобіля. А вже в грудні 2018 року 45-річна Хайді Клум опублікувала знімок з Томом, під яким зізналася, що вони заручилися. Минулими місяцями у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка не переставала демонструвати струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі здогадки.

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Хайді Клум
Джерело: LifeStyle 24
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